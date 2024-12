Vous avez aimé Mufasa ? Ces paysages vous donneront des envies de voyage

Célèbre pour la migration annuelle des gnous, zèbres et gazelles de Thomson, la réserve nationale du Masai Mara offre un spectacle unique où des milliers d’herbivores franchissent la rivière Mara sous l’œil attentif des prédateurs. Elle est également un lieu privilégié pour observer les "Big Five" (lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffles) dans leur habitat naturel. Ce cadre spectaculaire, avec des plaines bordées par l’escarpement d’Oloololo à l’ouest et la Sand River au sud, a notamment inspiré le flim of Africa et le documentaire Félins.