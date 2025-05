Mexique : trois sites archéologiques mayas méconnus

À 45 minutes de Valladodid, niché dans la jungle du Yucatán, se trouve l’un des sites archéologiques parmi les plus visités du Mexique : Chichén Itzá. Il s’agissait auparavant d’une cité maya prospère, d’une population estimée à 35 000 habitants. Elle attire aujourd’hui des foules de visiteurs venant du monde entier pour venir admirer ses temples monumentaux et pour découvrir la riche histoire de sa région.

Chichén Itzá figure depuis 1988 au Patrimoine mondial de l’UNESCO et a plus tard été désignée comme l’une des Sept merveilles du monde moderne. Elle n’a de cesse de briser des records de visites. Bien que son importance et sa beauté soient indéniables, il est coûteux de la visiter et elle est souvent prise d’assaut par les touristes. PALENQUE

La civilisation maya s’étendait auparavant sur les territoires actuels du Mexique, du Guatemala, du Belize, du Honduras et d’El Salvador. À son apogée, deux millions de personnes habitaient son empire. Les plus importantes de ses cités se trouvaient dans l’actuel Yucatán et dans le Nord du Guatemala.

Au cœur de la dense forêt tropicale de Lacandón, dans l’État mexicain du Chiapas, se trouve Palenque. C’est l’un des sites archéologiques mayas parmi les plus impressionnants, que l’on connaît pour ses pyramides de plusieurs niveaux, pour ses inscriptions hiéroglyphiques et pour ses cryptes cachées abritant des dizaines de trésors anciens.

Son bâtiment le plus connu, le Temple des inscriptions, a fourni aux archéologues une perspective inestimable sur la civilisation maya, en partie grâce à ses hiéroglyphes bien conservés et détaillés, mais aussi par sa crypte souterraine. K’inich Janaab’ Pakal, un seigneur du 7e siècle, y est inhumé, son visage couvert par un somptueux masque de jade. On considère d’ailleurs ce masque comme l’une des plus grandes découvertes archéologiques de la civilisation maya et il est exposé au muséum national d’anthropologie de Mexico.

Les fouilles à Palenque ont débuté dans les années 1940 et sont toujours en cours. Malgré des décennies de travail, les archéologues ont exploré moins de 10 % de cette cité de 1 780 hectares. La jungle de Palenque a encore d’innombrables secrets à livrer.