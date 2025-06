Dix sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO immortalisés au cinéma

1. RÉSEAU DES LACS DU KENYA DANS LA VALLÉE DU GRAND RIFT

Au cinéma, peu de franchises ont autant transformé l’image d’un pays que Le Seigneur des Anneaux l’a fait pour la Nouvelle-Zélande. Le Parc national de Tongariro , auréolé d’un double statut à l’UNESCO (naturel et culturel), est le décor spectaculaire qui a servi à figurer le Mordor dans la trilogie épique de Peter Jackson, dont les films sont sortis entre 2001 et 2003. Le mont Ngaurohoe est quant à lui devenu le sinistre mont Destin (quoique l’on n’ait pu tourner à son sommet, car il s’agit d’un volcan sacré pour les Maoris). Les cascades Tawhai ont offert un cadre idéal pour la scène du lac interdit de Gollum. La grande importance de la région pour les premiers peuples de Nouvelle-Zélande ajoute une dimension culturelle qui dépasse le simple lien cinématographique. Le Tongariro Alpine Crossing est un itinéraire de randonnée d’une journée particulièrement gratifiant qui mène ceux qui l’empruntent entre évents sulfureux et sommets volcaniques enneigés ; l’hiver austral (de juin à août) le rend toutefois plus difficile à pratiquer. Les conditions météorologiques sont plus propices à la randonnée l’été (de décembre à février).

Dans Vacances Romaines, film de 1953, la princesse Anne, incarnée par Audrey Hepburn, fuit ses devoirs royaux et entame une romance en Vespa avec un journaliste incarné par Gregory Peck. On les voit passer devant des monuments tels que l’escalier de la Trinité-des-Monts, la fontaine de Trévi et le Colisée, situé au cœur de la Ville éternelle et inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1980. « Ce n’est pas qu’un film », affirme l’historienne de l’art Isabella Calidonna, dont les circuits (Archeorunning) mettent à l’honneur le cœur de la ville tout en évitant les foules, à l’image de ce que tentent Audrey Hepburn et Gregory Peck. « Le film saisit le moment où les visiteurs découvrent Rome dans toute sa simplicité envoûtante, ajoute-t-elle. Et à une époque où le sur-tourisme règne à Rome, on a bien besoin de cela. » Les touristes peuvent marcher dans les pas des amoureux, mais Isabella Calidonna conseille de s’y prendre de bonne heure afin d’éviter les foules écrasantes de l’été.