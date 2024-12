Pétra : des origines à la chute de la cité antique

QUI A CONSTRUIT PÉTRA ?

En tant que marchands, les Nabatéens servaient d’intermédiaires entre les producteurs du sud de l’Arabie, de l’Afrique et de l’Inde, et les clients grecs et romains. Leurs caravanes attelées à des dromadaires transportaient diverses marchandises, telles que de l’encens, des épices et de la soie. Ils accumulaient des richesses grâce aux taxes, comme en témoigne une source historique précisant que les Nabatéens prélevaient une taxe de 25 % sur les importations. « Cette richesse se reflète à Pétra », explique Al-Salameen : elle rendit possible la construction de la cité, de ses temples, de ses bains et de sa rue à colonnades.