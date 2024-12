Sept découvertes archéologiques qui ont marqué l'année 2024

Les artefacts égyptiens sont pour partie à l’origine du développement de l’archéologie moderne, et l’on ne cesse d’en découvrir. Cet été, des chercheurs ont annoncé avoir mis au jour trente-trois tombes dans le sud de l’Égypte et soixante-trois dans le delta du Nil. À l’intérieur de celles-ci se trouvaient d’éblouissantes amulettes en or, des pièces de monnaie et de la poterie. Vieux d’environ 2 000 ans, ces nouveaux objets remontent aux périodes tardives de l’Histoire égyptienne, et les chercheurs espèrent qu’ils livreront les secrets des pratiques funéraires égyptiennes et plus généralement de cette époque du monde antique.