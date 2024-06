Comment les Mayas choisissaient-ils les victimes pour leurs sacrifices ?

Après la découverte de la citerne (ou chultún) en 1967 dans la péninsule du Yucatán , les archéologues ont déterminé que les ossements appartenaient à des enfants et jeunes adultes déposés sur le site sur une période de 800 ans. Convaincus que les Mayas privilégiaient les victimes de sexe féminin pour leurs rituels sacrificiels, les spécialistes ont admis que les restes appartenaient pour la plupart à des filles et à des jeunes femmes.

Une nouvelle étude ADN vient cependant contester cette hypothèse en révélant que chacune des soixante-quatre victimes mises au jour dans la grotte de Chichén Itzá était en réalité de sexe masculin, et que beaucoup d’entre elles étaient des frères et cousins âgés de trois à six ans. Et ce n’est pas tout : selon l’étude, un nombre étonnamment élevé de ces jeunes garçons étaient de vrais jumeaux.