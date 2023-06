Qui a inventé le football ?

En Mésoamérique, la vaste région historique s’étendant du Mexique au Costa Rica, où des civilisations fleurirent bien avant que Christophe Colomb ne les « découvre », de nombreux peuples se livraient à un sport pratiqué à l’aide d’une lourde balle fabriquée à partir de substances dérivant de résine d’arbre.

Si l’on ignore quand exactement ce jeu fut inventé, on sait qu’il fut populaire au sein des cultures mésoaméricaines, et notamment chez les Téotihuacains, les Aztèques et les Mayas, il y a environ 3 000 ans. Son nom variait : ullamaliztli chez les Aztèques, pok-ta-pok ou pitz chez les Mayas. Et ses règles également. Celles-ci permettaient de garder la balle en jeu en la frappant à l’aide de parties du corps ou à l’aide de raquettes ou de battes.

Ces jeux étaient pour beaucoup pratiqués avec des balles en caoutchouc de sept kilogrammes que les archives archéologiques conservent encore de nos jours. D’autres artefacts tels que de des récipients en céramique et 1 300 courts en pierre imposants que l’on peut trouver dans la région trahissent également l’existence d’une telle pratique.

Les joueurs aztèques faisaient passer la balle d’une équipe à l’autre à l’aide de leurs hanches et de leurs fesses seulement (pieds et mains étaient interdits). Ils tentaient de toucher le mur situé au fond du court de la partie adverse en un seul rebond et essuyaient bien souvent des blessures pouvant entraîner la mort lorsque la balle, dure et pesante, les frappait de plein fouet. Si un joueur parvenait à faire passer celle-ci à travers un anneau placé en hauteur dans la partie de terrain adverse, la victoire était automatique ; et elle auréolait le vainqueur de gloire.