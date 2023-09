Pompéi reste très mystérieuse. Doit-on pour autant poursuivre les fouilles ?

« Ce que ce nouveau travail fait pour nous est qu’il nous donne une occasion de revisiter, aujourd’hui, 200 ans de fouilles, affirme Steven Ellis. Nous avons en fait la possibilité de voir [Pompéi] dans un meilleur état. Nous pouvons faire des fouilles de manière plus intéressante et plus moderne. »

Malgré tout, le temps a déjà englouti une partie de la ville. En 2014, par exemple, plusieurs jours de fortes pluies ont causé trois effondrements en l’espace de trois jours seulement : une tombe, une voûte du temple de Vénus, et le mur d’un atelier. Avant cela, en 2010, la Schola Armarturarum, la maison des gladiateurs, s’était effondrée, vraisemblablement à cause de campagnes de restauration effectuées dans les années 1940 et 1950. La destruction de l’édifice, un des plus célèbres de Pompéi, a en partie poussé l’UNESCO à menacer de retirer la ville de son très convoité Patrimoine mondial. Des années plus tard, l’organisation a décidé de maintenir le statut de Pompéi après d’importantes campagnes de restauration.

Les fouilles qui ont pu contribuer à ces problèmes n’ont pas nécessairement été mal réalisées. Les procédés et la technologie évoluent avec le temps, raison de plus pour que les archéologues pensent qu’il pourrait être bénéfique de décélérer un peu le rythme des fouilles.

« Il y a un coût d’opportunité à réaliser beaucoup de fouilles aujourd’hui, car demain, nous pourrions être dotés de meilleures compétences, de meilleurs outils, informations, technologies et capacités physiques tout simplement, fait observer Eric Poehler. Et si nous les réalisons aujourd’hui, nous nous privons de cette occasion à l’avenir. » « ÉMERVEILLEMENT ET SURPRISE »

L’Italie a déjà lancé plusieurs initiatives pour préserver et restaurer ce qui a déjà été mis au jour dans la ville. Le Grand projet de Pompéi, inauguré en 2012 en collaboration avec l’Union européenne, a investi 105 millions d’euros pour sécuriser des remblais, restaurer des murs et protéger des structures contre les intempéries, entre autres objectifs. Le projet a pris fin en décembre 2019, mais la méthode à employer pour parvenir à attirer des touristes avec de nouvelles découvertes tout en protégeant la ville demeure un point de friction dans la vie politique italienne.

Cependant, les découvertes réalisées au cours du projet de restauration se sont avérées tout aussi captivantes. En 2018, le travail pour améliorer la stabilité de la Région V (Pompéi compte neuf régions au total) a révélé des fresques, et notamment une située près de la maison des Noces d’argent qui fournit un exemple majestueux de la façon dont l’aristocratie vivait et sur laquelle on peut admirer deux dauphins.

Plus tard cette année-là, des archéologues ont mis au jour ce qu’ils ont surnommé le « Jardin enchanté », un lararium richement décoré. Dans cette partie de la maison située à l’écart et dédiée aux dieux était représenté un homme à tête de chien, un possible clin d’œil au dieu égyptien Anubis.