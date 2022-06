Voyager avec fierté : comment accueillir les visiteurs LGBTQ+ ?

Certains pays ont déjà pris des initiatives pour s’améliorer. En 2013, la Thaïlande a lancé sa campagne « Go Thai. Be Free », qui donnait une liste complète d’expériences, d’hôtels et de guides de destinations destinés aux voyageur.ses LGBTQ+, et mettant en avant des personnes de toutes les couleurs et orientations. Malte, quant à elle, est parvenue à se positionner comme l’une des destinations les plus accueillantes d’Europe, et ce grâce à un marketing plus inclusif, qui est en phase avec l’amélioration des lois sur l’égalité dans le pays.

Stiffler estime que le secteur du voyage a connu un réel changement qui a permis de représenter un public plus éclectique que jamais, qui comprend notamment les familles homoparentales et les voyageur.ses transgenres et non binaires. « Les publicités doivent [représenter] de vraies personnes de la communauté, et pas seulement deux mannequins posant sur une plage », explique-t-il.

Jill Cruse est vice-présidente de l’expérience client chez Olivia Travel, un opérateur basé à San Francisco dont la clientèle est majoritairement lesbienne. Elle est heureuse de voir les affinités qui se forment grâce aux voyages de groupe de l’entreprise qui, selon elle, ont encore plus de valeur après deux années de confinements et de distanciations. Selon elle, les voyageur.ses LGBTQ+ ressentent les bienfaits qu’apporte le fait de pouvoir à nouveau se retrouver avec des personnes partageant les mêmes idées. « Cela signifie que vous êtes libre d’être vous-même, et il n’y a vraiment rien de tel que de se sentir accepté.e. »

Les types de voyages recherchés par cette communauté évoluent aussi. Selon Burn, les destinations LGBTQ+ bien établies comme la Thaïlande, la Grande Canarie et Ibiza sont toujours populaires, mais il observe aussi une confiance accrue envers des destinations plus aventureuses. « Nous voyons également de plus en plus de voyageur.ses solo sur le marché ; des hommes gays célibataires qui cherchent à se joindre à une randonnée de groupe épique au Machu Picchu, par exemple », dit-il.

Aussi attrayantes que soient ces destinations, beaucoup sont encore peu accueillantes, voire dangereuses pour les personnes LGBTQ+. La base de suivi des égalités Equaldex recense plus de soixante-dix pays dotés de lois homophobes, dont plusieurs appliquent même la peine capitale pour les pratiques homosexuelles. Mais l’ouverture d’esprit peut être bénéfique, selon Burn. « Il est bon de se rappeler que ces pays ont aussi des citoyens homosexuels. Le tourisme peut montrer aux gens que, finalement, nous ne sommes pas si différents. »

Le fait d’accueillir des voyageur.ses différent.es a porté ses fruits pour certaines destinations. Selon Mayle, Tel Aviv et Rio de Janeiro ont pris conscience non seulement des avantages financiers d’une approche inclusive, mais aussi des avantages plus humains. « Les personnes LGBTQ+ sont, par nature, des personnes accueillantes et ouvertes », explique-t-il. « De plus, nous sommes beaucoup à avoir un grand réseau de personnes partageant les mêmes idées dans notre pays. »

S’ENGAGER VÉRITABLEMENT

Les changements législatifs dépendent des gouvernements, et certains représentent un obstacle au secteur du tourisme LGBTQ+. Dans ces cas, les entreprises qui cherchent à faire de la publicité s’adressant directement aux voyageur.ses gays, lesbiennes ou transgenres peuvent rarement le faire ouvertement.