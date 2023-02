La vente de chauves-souris mortes sur Etsy et eBay inquiète les scientifiques

On ignore qui chasse les chauves-souris, qui s’occupe de la taxidermie et qui gère le transport international depuis les pays d'origine en Asie, explique la biologiste Susan Tsang, associée de recherche au Musée d’Histoire naturelle de New York et membre du groupe de travail de l'UICN sur le commerce des chauves-souris. Les muscardins volants ne sont pas élevés à des fins commerciales et vivent seuls ou en unités familiales de trois individus pendant une partie de l'année (un mâle adulte, une femelle et leur unique petit). Les chasseurs ne peuvent donc en attraper un grand nombre en une seule fois.

Selon Tsang, les muscardins volants ne transportent pas de maladies qui peuvent rendre l'homme malade mais dans le cas où les chauves-souris seraient entassées avec d'autres animaux sauvages dans des conditions stressantes et insalubres, le risque de transmission de maladies entre espèces augmente considérablement.

UNE MENACE CROISSANTE ?

Bien que les muscardins volants vivent dans de nombreux pays asiatiques, l’UICN les classe depuis 2019 comme espèce « quasi menacée » et en diminution. Le « commerce de souvenirs » constitue l'une des principales menaces. Les politiques concernant le caractère légal ou illégal de la chasse et de l'exportation des chauves-souris varient considérablement en fonction des pays. D’après la nouvelle étude sur le sujet, Coleman craint que l'espèce ne soit déjà en plus mauvais état que prévu. « J’ignore quelle est la véritable ampleur de ce commerce », dit-elle, mais « elle pourrait être suffisamment importante pour que l'espèce soit en réel danger. »