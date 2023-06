Une "naissance vierge" a été observée chez un crocodile américain

Les crocodiliens constituent le groupe le plus ancien des archosauriens, les ptérosaures et les dinosaures ayant divergé plus tard ; les oiseaux descendent quant à eux des dinosaures. Si les crocodiliens et les oiseaux (qui constituent donc les lignées les plus anciennes et les plus récentes) sont capables de parthénogenèse, alors il est probable que les lignées intermédiaires, telles que les ptérosaures et les dinosaures, aient également présenté cette caractéristique.

« Je pense que cette caractéristique est très ancienne ; elle n’a jamais été perdue au fil des anciennes lignées à partir desquelles d’autres organismes ont évolué », suggère le biologiste.

Les amateurs du premier volet de la saga Jurassic Park se souviendront que l’un des éléments centraux de son intrigue portait sur la capacité des dinosaures à se reproduire seuls. Bien sûr, un tel phénomène n’était pas censé être possible dans le récit, les scientifiques à l’origine du retour des dinosaures ayant fait en sorte que tous les individus soient des femelles. Il est toutefois révélé plus tard dans le film que ces derniers avaient également utilisé de l’ADN de grenouilles pour compléter le « dino-ADN », car certains amphibiens ont la capacité de changer spontanément de sexe, ce qui avait finalement donné aux dinosaures la capacité de se reproduire.

« Ce que cette découverte montre, c’est que si un nouveau film Jurassic Park sortait aujourd’hui, ils n’auraient pas à aller aussi loin dans leurs explications », affirme Booth, qui est un grand fan de la saga.

« Ils pourraient tout simplement dire qu’il est très probable que l’ADN des dinosaures porte la variante génétique qui permet la parthénogenèse. »

LA RECHERCHE CONTINUE

La découverte étant limitée à un unique individu en captivité, de nombreuses questions restent en suspens.

« Ce phénomène est-il courant ? Les progénitures peuvent-elles être viables ? Si non, pourquoi ne le sont-elles pas ? Qu’est-ce qui fait qu’une femelle produit une progéniture par parthénogenèse ? Pourquoi la femelle a-t-elle mis dix-huit ans à le faire ? », s’interroge Fujita.

« Toutes ces questions ne trouvent pas encore de réponse, mais il serait très intéressant de les mettre au jour. »

Heureusement, les chances d’identifier les gènes qui permettent la parthénogenèse n’ont jamais été aussi élevées, car davantage de chercheurs se penchent sur le sujet, mais aussi car des millions d’animaux sont aujourd’hui en captivité dans le cadre du commerce d’animaux de compagnie, et car de meilleurs outils existent et peuvent aider à mieux identifier ce phénomène étonnant.

À cette fin, Levine a mis son nouveau programme, baptisé ParthenoGenius, en libre accès dans l’espoir que d’autres scientifiques l’utiliseront pour analyser un plus grand nombre de génomes à la recherche de preuves de parthénogenèse.

Booth espère trouver prochainement des preuves tangibles indiquant que les tortues sont elles aussi capables de se reproduire par parthénogenèse facultative.

« Au fil des ans, j’ai été contacté à plusieurs reprises par des propriétaires d’animaux qui avaient des tortues femelles seules qui, soudainement, avaient produit des œufs qui avaient éclos », raconte Booth. « Mais nous n’avons jamais pu récupérer des tissus. »