À Osaka, une espèce d’anguille menacée d'extinction se cache dans les lieux publics

Certaines rivières abritent des anguilles qui parviennent à s’échapper de leur captivité ou qui sont placées là par des pisciculteurs. L'analyse par Yamamoto des tissus de plusieurs des individus de Dotonbori a révélé qu'ils avaient probablement migré d'eux-mêmes depuis l'océan.

Le cycle de vie des anguilles du Japon est marqué par des transformations intermittentes. Elles éclosent dans l'océan, puis dérivent vers la côte sous la forme de civelles transparentes. Lorsqu'elles s'installent dans les estuaires ou migrent vers l'amont, les juvéniles se transforment en anguilles jaunes à dos noir et sont particulièrement casanières, restant généralement à moins de 800 mètres de leur cachette et du même côté de la rivière. Au bout de cinq à dix ans, ou vingt-deux ans dans le cas des Mathusalem, les anguilles subissent une dernière métamorphose en anguilles argentées et font un dernier voyage retour vers leur lieu de naissance originel, près des îles Mariannes, pour frayer.

Les anguilles du Dotonbori ont peut-être migré naturellement depuis la mer, mais leur présence soulève d’autres questions. Le Dotonbori, qui est sans doute le canal urbain le plus célèbre du Japon, est loin d'être un choix de maison idéal. « Elle ressemble moins à une rivière qu'à un canal de drainage », explique Leanne Faulks, biologiste spécialiste des eaux douces à l'université de Nagano, qui n'a pas participé à l'étude sur le Dotonbori. « Il est difficile d'imaginer que l'on puisse y trouver une cachette. »

La qualité de l'eau de la Dotonbori s'est améliorée au fil des ans, mais la rivière est encore relativement polluée, et on ne sait pas exactement à quel point cela peut affecter leur survie et leur reproduction. « Nous devons étudier la croissance et la maturation sexuelle des anguilles dans les rivières urbaines et déterminer si elles peuvent contribuer à la reproduction dans l’océan », explique Jun Aoyama, chercheur en sciences aquatiques à l'université de Tokyo, qui n'a pas participé à la découverte.

Une autre question importante se pose : « Sont-elles là par choix ? » s'interroge Faulks. Les anguilles sont-elles des habitantes de longue date de la rivière ou sont-elles simplement de passage lors de leur migration ? Elles pourraient aussi, compte tenu de leur longue durée de vie, bloquées, enfermées dans des structures construites par l'Homme qui ont été érigées après leur arrivée et avant qu'elles ne soient prêtes pour leur voyage vers le Pacifique.

Yamamoto demande que des échelles à poissons, des structures inclinées qui permettent aux poissons de franchir un obstacle, soient installées le long du Dotonbori et d'autres rivières urbaines pour éviter que les anguilles ne se retrouvent piégées lorsqu'elles sont prêtes à regagner l'océan.

Avec d'autres chercheurs, il lâche également des ishikura, cages remplies de pierres, dans des rivières dont le fond est lissé par le béton, afin que les anguilles puissent s'y nicher, ce qui leur permet de s'assurer que, quelle que soit la durée de leur séjour dans la rivière, elles disposent d'un abri sûr, adapté à leur mode de vie reclus.

LA MENACE QUI PÈSE SUR CE METS TRÈS APPRÉCIÉ

Il existe une autre raison possible au déclin brutal des A. japonica : la surpêche. S'attaquer à l'aspect « demande » de l'équation pourrait être la mesure la plus difficile à prendre, compte tenu de la passion culinaire du Japon pour les anguilles.

À lui seul, le Japon représente plus de 70 % de la consommation mondiale d'anguilles d'eau douce. Comme la plupart des Japonais, Yamamoto et Ozaki admettent qu'ils aiment autant les anguilles dans leurs recherches que dans leurs assiettes.

Jusqu'à présent, l'élevage artificiel n'a pas permis de satisfaire la demande japonaise, estimée à au moins quarante tonnes, soit 200 millions de civelles, par an. Le pays produit moins d'un millier d'anguilles élevées en captivité par an, ce qui fait que la pression de chasse sur les populations sauvages reste élevée. Les importations illégales et le braconnage des anguilles japonaises menacent encore plus leur nombre dans la nature.