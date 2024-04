Comment protéger les grizzlis contre leur plus grande menace : les trains ?

ATTIRÉS PAR LA NOURRITURE

Selon Colleen Cassady St. Clair, professeure de sciences biologiques à l’Université de l’Alberta, les céréales représentaient un coupable idéal lorsqu’elle a commencé à enquêter sur les causes des collisions ferroviaires dans les parcs nationaux Banff et Yoho .

En manque de protéines, les grizzlis traversent des routes et des voies ferrées pour atteindre les grandes fosses où sont enfouies les carcasses d’animaux d’élevage ou d’animaux sauvages victimes de collisions. Pour lutter contre ce problème, certaines régions comme la Colombie-Britannique ont commencé à installer des murs en béton et des clôtures électriques autour de ces fosses afin d’encourager les ours à ne pas s’en approcher.

Lors des collisions, la vitesse est le facteur qui contribue le plus à la mort des ours.

Les femelles qui voyagent avec leurs petits sont également confrontées à un risque élevé de collision. En effet, comme l’explique Chris Servheen, co-président de l’équipe d’experts des ours d’Amérique du Nord pour le groupe de spécialistes des ours de l’UICN et président de la Montana Wildlife Federation, lorsqu’une mère et ses oursons se retrouvent séparés de part et d’autre d’une voie par le passage d’un train, l’espace sous les wagons est suffisamment important pour leur permettre de continuer à se voir.