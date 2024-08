Avec cette salamandre, l'arche photographique de National Geographic atteint les 16 000 espèces

Ces salamandres, qui vivent pendant une décennie ou plus, ne peuvent survivre en dehors des zones humides. Pour commencer, sans eau, leurs œufs s'assèchent et meurent. De plus, lorsque ces œufs éclosent et deviennent des têtards, ils ont besoin de trouver de petits animaux aquatiques, comme les copépodes, pour se nourrir dans les étangs et marais saisonniers.