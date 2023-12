En Floride, le crocodile américain fait route vers le nord

Par ailleurs, ils ne présentent aucun danger pour la population humaine. « En raison de sa nature craintive et solitaire, les conflits entre les crocodiles américains et l'Homme sont extrêmement rares en Floride, avec une seule morsure [non fatale] documentée à ce jour, » déclare Lauren Claerbout, porte-parole de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.