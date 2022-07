Comment les drones ont révolutionné l'étude des requins

Chaque été, des milliers de personnes affluent sur les plages de surf de Californie et d’Australie, désireuses de dompter l’une des vagues mythiques du Pacifique. Mais ils ne se rendent probablement pas compte qu’ils partagent l’eau avec un nombre de plus en plus important de grands requins blancs qui se rassemblent au large.

Ce phénomène a été confirmé grâce à la technologie des drones, qui transforme la recherche sur les requins en permettant aux scientifiques d’avoir une vue d’ensemble des animaux qui peuplent les côtes du monde entier.

Les observations par drones sont souvent plus efficaces que les techniques de recherche terrestres pour étudier les mouvements des requins, leurs habitudes alimentaires, leurs relations sociales et leurs réactions face à la présence d’humains dans leur habitat.

« Lorsque nous avons commencé, nous ne savions même pas si les drones pouvaient être utilisés pour réaliser des études de ce type, mais en quelques années, ils sont devenus un outil essentiel », explique Paul Butcher, spécialiste des requins pour l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud et auteur principal d’une étude sur la « révolution des drones » dans la science des requins.

Butcher et son équipe dirigent un programme de surveillance par drones qui a été lancé en 2021. « Nous avons maintenant des drones qui survolent les cinquante-et-une plages de surf d’Australie pendant les week-ends et les vacances scolaires de la saison estivale », et les dispositifs repèrent régulièrement des espèces comme le requin-marteau, le requin nourrice, le requin-bouledogue, le requin mako et le grand requin blanc au large de la Nouvelle-Galles du Sud, y compris sur la célèbre plage de Bondi à Sydney.

En Californie, les observations par drones montrent que les grands requins blancs, attirés par de la nourriture abondante et des eaux réchauffées par le changement climatique, se rassemblent le long du littoral en nombre croissant, selon Chris Lowe, directeur du Shark Lab de l’Université d’État de Californie à Long Beach. En 2020, le Shark Lab a marqué trente-huit requins blancs, soit trois fois plus que l’année précédente.

Ces prédateurs, classés comme « vulnérables » à l’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature, ont connu une rebond ces dernières années sous la protection d’un moratoire sur la pêche imposé par l’État.

« Ce qui est génial avec les drones, c’est qu’ils nous offrent cette magnifique perspective aérienne de ce que font les requins individuels en temps réel », raconte Lowe. « Les gens ne savent pas que tout ça se produit, ils ne peuvent pas voir ce requin [de 2,5 mètres de long] nager juste en dessous d’eux. Mais nous pouvons voir ces requins interagir avec ces personnes quotidiennement. »