Voici comment votre chat voit le monde

La précision avec laquelle les chats sautent même la nuit peut nous faire penser qu’ils possèdent des lunettes de vision nocturne intégrées. En réalité, ils ont besoin d’un peu de lumière. Pourtant, si les capacités de vision des humains la nuit sont au mieux nébuleuses, pour les chats, l'obscurité est l'occasion de briller. Des millions d'années d'évolution ont permis aux chats d'être actifs et de chasser au crépuscule et à l'aube.

La lumière pénètre dans l'œil par la cornée, la surface ronde et transparente de l'œil du chat. La cornée concentre la lumière sur la rétine, qui tapisse l'arrière de l'intérieur de l’oeil. La cornée des yeux du chat est large et en forme de dôme, ce qui leur permet de capter un maximum de photons, essentiels pour s’adapter à des lueurs plus faibles. Les pupilles des chats sont longues et verticales, elles se réduisent à une fente en plein jour, mais se dilatent jusqu'à 300 fois lorsqu'il fait plus sombre, tandis que les pupilles humaines ne peuvent grossir que jusqu'à quinze fois.