La grenouille coquí, emblème porto-ricain, est en danger d’extinction

Bien que moins mis à l’honneur, le crapaud à crête porto-ricain (qu’on appelle sapo concho) possède sa propre importance culturelle et écologique. C’est l’une des deux seules espèces d’amphibiens indigènes de Porto Rico à ne pas être une grenouille coquí, qui représente quant à elle quatorze des seize espèces indigènes. Le sapo concho, que l’on a cru éteint pendant quatre décennies, a été redécouvert dans les années 1970 et a retrouvé sa place de seul crapaud indigène de l’île.

L’augmentation des températures et le changement des régimes climatiques ont perturbé les habitats de ces amphibiens et menacent les forêts où résonnent leurs chants. Des ouragans tels que María, qui a ravagé Porto Rico en 2017, ont considérablement endommagé ces écosystèmes et par suite placé davantage de contraintes sur les populations de coquís.

Si certaines espèces, comme la grenouille coquí des montagnes (Eleutherodactylus portoricensis), s’adaptent en allant vivre à des altitudes plus élevées dans des forêts de nuages telles que la Forêt nationale d’El Yunque, leurs options sont restreintes. Ces habitats ne se trouvent que parmi les plus hauts sommets de Porto Rico. Et une fois que les grenouilles atteignent ces hauteurs, il n’y a plus nulle part où aller ; ce qui donne lieu à un phénomène que les scientifiques appellent « extinction des sommets ».

« Les amphibiens sont le groupe le plus menacé d’animaux vertébrés sur Terre. Avant, nous avions dix-sept espèces de coquís et nous en avons déjà perdu trois, déplore Rafael Joglar. Le sapo concho, comme d’autres espèces d’amphibiens de Porto Rico, a été négligé en raison d’un manque de financement, d’engagement sérieux, d’expertise, de tout cela à la fois en fait. »

UNE ÎLE QUI CHANGE