Des baleines s'échouent sur la côte Est des États-Unis... et on ignore pourquoi

IMPACTS DE L'ÉOLIEN EN MER

Celles et ceux que l'énergie éolienne inquiète se demandent si le bruit généré par la prospection sismique et la construction des parcs éoliens en mer peut avoir un impact sur l'alimentation, l'accouplement et la communication des animaux marins.

Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) affirme qu’il est peu probable que ces prospections, consistant à projeter un cône sonore étroit et à utiliser le signal qui rebondit pour cartographier le fond marin, soient dangereuses pour les baleines.

Avec un maximum de 220 décibels, le son produit est plus silencieux et moins nocif que celui des canons à air de 250 décibels utilisés pour la prospection pétrolière et gazière qui peuvent être entendus à plus de 3 800 kilomètres à la ronde dans l'océan. Il se peut même que ce dernier ne soit pas audible pour des espèces comme les baleines à bosse car la fréquence est hors du champ auditif présumé des mysticètes (Mysticeti), comme les baleines à bosse.

Lorsque les parcs éoliens en mer fonctionnent, « il ne semble pas y avoir beaucoup d'impact » sur les cétacés, déclare Harry Eckman, président-directeur général de World Cetacean Alliance. Le bruit « assez modéré » qu'ils génèrent « se fond probablement dans le décor [d'une] pollution sonore bien plus importante », comme le trafic maritime, ajoute-t-il.

Rob Deaville abonde dans le même sens, affirmant que si les animaux étaient dérangés, ils s'éloigneraient probablement de la zone pendant l'installation.

Des mesures réglementaires sont en place pour protéger les baleines de l'activité industrielle, comme, entre autres : des limitations de vitesse pour les navires ; la présence d'observateurs d'espèces protégées pendant la surveillance acoustique, l'installation des pieux et sur la plateforme ; des rideaux de bulles pour atténuer les ondes sonores pendant la construction ; et l’obligation d’effectuer des rapports détaillés en cas de rencontre entre un navire et une espèce protégée.

QU'EST-CE QUI TUE VRAIMENT LES BALEINES ?

Harry Eckman attire l'attention sur les nombreux autres parcs éoliens en mer dans le monde qui ne sont pas liés à une augmentation du nombre d’animaux échoués. Essayer d'établir une corrélation entre les deux dans cette zone « n'a pas de sens », déclare-il.

Les scientifiques connaissent déjà « les raisons les plus probables pour lesquelles les animaux s’échouent », poursuit-il. De plus en plus de menaces humaines pèsent sur l’océan : le trafic maritime, les engins fantômes, les microplastiques, la pollution plastique et celle sonore due aux sonars, à la navigation et à la prospection pétrolière et gazière.

La pêche industrielle représente également une menace, pouvant blesser ou tuer les baleines, prises accidentelles parmi tant d'autres, ou encore en épuisant leurs sources de nourriture.

L'augmentation du nombre de baleines à bosse, dû au rétablissement de nombreuses populations grâce à l’interdiction de la chasse à la baleine par les États-Unis en 1971, augmente le risque de rencontre avec des navires.

Le changement climatique joue également un rôle. En raison du réchauffement des océans, de nombreux animaux suivent leurs proies dans de nouvelles zones. Certaines baleines se rapprochent ainsi des côtes où elles sont plus susceptibles de croiser des navires, qu'ils soient de plaisance, de commerce ou faisant partie de flottilles de pêche ciblant une même espèce de poisson.

« Nous voyons tous le monde changer autour de nous et le milieu marin ne fait pas exception à la règle », déplore Rob Deaville.

LE NOMBRE DE DÉCÈS DEVRAIT CONTINUER À AUGMENTER

Si les causes de certains décès sont évidentes, comme celle du cachalot (Physeter macrocephalus) retrouvé l'estomac rempli de plastique en Indonésie en 2018, ce n’est pas toujours le cas.

Lorsqu'un animal vit dans une zone fortement polluée, surexploitée et traversée par de nombreux navires, il est possible qu’une combinaison de ces facteurs entraîne sa mort. « Il est difficile d'isoler les causes individuelles », explique Rob Deaville.

Cet effet cumulatif « rend notre travail très difficile car nous ne pouvons pointer du doigt un seul et unique facteur », ajoute Harry Eckman. Il est pour lui urgent de s'attaquer aux menaces connues.

Selon lui, le problème ne peut que s'aggraver et, à moins que tout le monde ne soit tenu pour responsable, « il pourrait bien finir par être trop tard ».