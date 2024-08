Ces papillons sentent avec leurs antennes et goûtent avec leurs pattes

Les papillons passent leur vie à battre des ailes pour se déplacer dans les airs et butiner des fleurs colorées. Une vie pour le moins différente de la nôtre à bien des égards.

Du point de vue des humains, cette idée n’est pas des plus plaisantes : imaginez-vous sentir le goût de tout ce que vos pieds ou vos mains touchent au cours d’une journée.

Bien qu’elle nous paraisse étrange, la position de cet organe sensoriel n’est pourtant pas la plus étonnante du monde animal. Des pattes aux antennes, en passant par les organes génitaux, voici les membres les plus surprenants avec lesquels les insectes voient, entendent, goûtent et sentent ce qui les entoure.

GOÛTER AVEC SES PIEDS