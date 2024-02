Ces mouches se nourrissent... d'oiseaux

Dans les années 1950, un insecte s’est posé dans les Îles Galápagos, ce fleuron de la biodiversité qui abrite tortues géantes, iguanes marins qui plongent en apnée et pinsons mondialement connus qui ont inspiré à Charles Darwin sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle.

Cette nouvelle venue porte le nom de Philornis downsi, et ses progénitures ne sont pas tendres. Les mouches femelles, qui portent le nom de « vampire », pondent leurs œufs dans les nids d'oiseaux, et lorsque ceux-ci éclosent, les bébés font directement honneur à leur nom. Au début, les larves sont si petites qu'elles se peuvent se faufiler dans les narines des oisillons pour se nourrir des tissus mous et charnus qui s'y trouvent. Après avoir mué plusieurs fois, ces mouches sont semblables à de gros asticots dodus, assez forts pour percer la chair des poussins.

« Ce qui est vraiment effrayant, c'est que ces mouches peuvent causer jusqu'à 100 % de mortalité dans les nids des pinsons de Darwin », explique Sarah Knutie, écologiste spécialiste des maladies à l'université du Connecticut et exploratrice National Geographic. « La raison pour laquelle ils meurent est, essentiellement, que les asticots absorbent tout leur sang ».

La mort par exsanguination « n’est pas la meilleure façon de partir », dit Knutie, qui note que même les oisillons qui survivent peuvent avoir les narines déformées pour le restant de leur vie. Ils auront alors non seulement du mal à respirer, mais cela peut également nuire à leur capacité à chanter et à trouver des partenaires. « Il n'est donc pas surprenant qu'il s'agisse d'une préoccupation majeure en matière de conservation dans les îles Galápagos », déclare la scientifique.

Étant donné que dix-sept espèces de pinsons de Darwin sont déjà menacées d'extinction en raison de l'introduction de prédateurs, de maladies et de la perte d'habitat, Knutie et ses collègues s'efforcent de trouver des moyens d'enrayer les insectes non indigènes. Dans son étude la plus récente, publiée en février dans la revue Global Change Biology, elle présente l’urbanisation comme un potentiel allié improbable.

Grâce au financement de la National Geographic Society, les scientifiques ont surveillé des nids de géospizes fuligineux (Geospiza fuliginosa), aussi dits pinsons de Darwin, dans des environnements naturels ainsi que dans la capitale, Puerto Baquerizo Moreno. Dans les deux cas, certains nids ont été traités à l'insecticide pour empêcher les mouches vampires de nuire aux pinsons, tandis que dans d'autres nids, on a laissé la nature suivre son cours.

Dans les nids traités avec des pesticides, les taux de survie des oisillons de mileux urbains et naturels étaient à peu près similaires.

« Mais lorsque les nids étaient parasités, le taux de survie était six fois plus élevé chez les oisillons urbains que chez les oisillons non urbains », précise Knutie.

En d'autres termes, certains aspects de la vie urbaine pourraient sauver les bébés pinsons de l'exsanguination par la mouche. Restait encore à savoir lesquels et pourquoi.

LA VILLE POUR SURVIVRE

Bien que l'étude de l'urbanisation soit relativement récente, les scientifiques ont déjà répertorié un certain nombre de manières surprenantes dont la vie en ville modifie la forme, la taille et le comportement des animaux.

Par exemple, une étude publiée dans Communications Biology en 2021 a révélé que l'urbanisation et ses effets ont entraîné une augmentation de la taille des mammifères d'Amérique du Nord. De la même façon, selon une étude de 2016, les lézards anolis qui vivent dans les zones urbaines de Porto Rico ont des membres plus longs que leurs congénères qui vivent en forêt.

D'autres études ont montré que les galagos (Galago moholi), normalement solitaires, étaient plus sociables lorsqu’ils se trouvaient dans les rues de Pretoria et que les mésanges de Gambel urbanisées étaient plus audacieuses face à des prédateurs simulés en Colombie-Britannique.

Les pinsons de Darwin ont également été inclus dans ces études. Dans des recherches antérieures, Knutie a montré que les pinsons urbains construisaient plus de nids, pondaient davantage d'œufs et élevaient un plus grand nombre d'oisillons que les pinsons non urbains pendant les années sèches, lorsque les conditions sont plus difficiles à l'état sauvage. Des travaux menés par d'autres scientifiques ont également prouvé que plusieurs espèces de pinsons des villes préfèrent désormais la malbouffe humaine à leur régime naturel, un changement qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur l'évolution de l'espèce.