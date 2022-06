La mort de plus de 400 éléphants au Botswana reste un mystère

Et si la cause était une nouvelle toxine de cyanobactérie que les scientifiques n’ont pas encore identifiée ? Ou de multiples toxines agissant de concert et de manière inattendue ? Et s’il s’agissait d’une maladie contagieuse inconnue ?

En l’absence de preuves irréfutables, les scientifiques sceptiques affirment qu’il est essentiel de continuer à chercher des réponses. Dans le cas contraire, des répercussions fatales pourraient avoir lieu, non seulement pour les éléphants, mais aussi pour tous les animaux sauvages de la région et de ses environs.

« S’ils disposaient de davantage de connaissances et d’une meilleure sensibilisation, ils seraient peut-être en mesure de prévenir le problème non seulement chez les éléphants, mais aussi chez d'autres espèces sauvages appréciées, chez les animaux domestiques et chez les humains », déclare Beasley.

RECUEILLIR ET ANALYSER LES PREUVES

Selon Christine Gosden, généticienne médicale à l’université de Liverpool, au Royaume-Uni, qui n’a pas participé à l’enquête sur le Botswana, il est difficile de déterminer la cause des décès massifs d’animaux. Il a fallu aux États-Unis plus de vingt-cinq années, d’énormes sommes d’argent et des collaborations avec des experts internationaux pour que les scientifiques concluent que les pygargues à tête blanche mouraient à cause d’une souche non identifiée de neurotoxines de cyanobactéries.

Pour établir la cause de la mort des éléphants, les enquêteurs ont recueilli et analysé des preuves, notamment des tissus provenant des organes des animaux touchés, de l’eau provenant de sources voisines et de la terre au fond des points d’eau, où l’on trouve parfois des cyanobactéries.

Les enquêteurs du Botswana, qui disposent de peu de ressources financières, de conditions de voyage difficiles et d’une expertise limitée au niveau national, ont été désavantagés dès le départ. À la mi-mai 2020, l’équipe régionale du département de la Faune sauvage avait examiné les carcasses et prélevé des échantillons, mais le département n’a envoyé son équipe principale, établie à Gaborone et dirigée par Reuben, que six semaines plus tard.