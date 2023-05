L'arche photographique de National Geographic compte désormais 14 000 espèces

Nicholas Friedman, conservateur du département d'ornithologie au Museum der Natur Hamburg, en Allemagne, constate que les oiseaux du genre Cissa, comme Jolie, font partie des membres de la famille des corvidés (Corvidae) dont le plumage est le plus vivement coloré, attisant ainsi davantage la convoitise. La plupart des Européens et des Nord-Américains connaissent surtout le grand corbeau (Corvus corax) et la corneille noire (Corvus corone).

« De l'évolution découlent des couleurs et formes vraiment incroyables dans le monde entier et il est désolant que notre espèce arrache des animaux de la nature en raison de ces mêmes caractéristiques », déplore Nicholas Friedman par e-mail.

« J'espère que des photos comme celles que Joël Sartore réalise pour National Geographic permettront aux gens d’apprécier les espèces sauvages d'une manière qui ne leur est pas nuisible, via des images ou dans un musée, et non en les capturant illégalement pour en faire des animaux de compagnie. »

LES OISEAUX CHANTEURS ONT BESOIN DE NOTRE AIDE

Monitor est une organisation à but non lucratif basée en Colombie-Britannique qui s'efforce de mettre fin au commerce illégal d'espèces moins connues. Selon Chris Shepherd, son directeur exécutif, il est illégal, dans de nombreux pays d'Asie, notamment l'Indonésie, de prélever des oiseaux dans la nature et de les vendre, mais ces lois sont rarement appliquées. Cela s'explique en partie par le fait que trop peu de gens se préoccupent du sort des oiseaux chanteurs, également peu étudiés.

« C'est déjà assez difficile de lever des fonds pour la sauvegarde des éléphants et des tigres, essayons avec la pirolle à ventre jaune », lance-t-il.

L'une des méthodes couramment utilisées par les braconniers consiste à se rendre dans la forêt et à diffuser des enregistrements de chants d'oiseaux. Ils piègent ensuite les oiseaux chanteurs qui sont assez curieux pour répondre en se posant dans de la glu étalée sur les arbres ou dans des filets japonais à mailles très serrées. Les animaux peuvent ensuite se retrouver dans de vastes marchés aux oiseaux. Certains des plus grands d'Indonésie peuvent concentrer jusqu'à 30 000 oiseaux par jour. Beaucoup sont morts ou malades, dans des cages empilées les unes sur les autres, explique Chris Shepherd. Les oiseaux acheminés clandestinement vers des destinations plus lointaines meurent souvent après avoir été entassés dans des boîtes, des valises ou encore des compartiments de stockage de bus ou de voitures.