Les axolotls et capybaras sont les nouvelles stars de TikTok. Et c'est un problème

Ces animaux sont toutefois devenus de plus en plus demandés en tant qu'animaux de compagnie et comptabilisent au moins 3,1 milliards de vues sur TikTok.

Pour Oriana Aragon, psychologue sociale à l'université de Cincinnati, cela est probablement dû à leur grosse tête et à leurs grands yeux qui nous rappellent les bébés et nous poussent à prendre soin d'eux.

« Le caractère mignon influence énormément le comportement humain », explique-t-elle. Grâce à notre évolution, la vue d'un animal mignon déclenche en nous une vague d'émotions qui nous pousse parfois même à le presser et à le serrer contre nous, une réaction sur laquelle Oriana Aragon et son équipe de l'université Yale se sont penchées en 2015.

L'apparition des axolotls dans des jeux vidéo populaires tels que Fortnite, Roblox et Minecraft pourrait également être à l'origine de leur croissante popularité en tant qu’animaux de compagnie. Cela peut être risqué lorsque l’on ignore comment s'occuper de ces derniers.

En 2022, des refuges néo-zélandais ont recueilli des milliers d'axolotls après que des acheteurs naïfs eurent accidentellement acquis des couples reproducteurs qui se sont rapidement mis à produire des centaines d'œufs. À l'époque, l'un des propriétaires des animaux recueillis a déclaré au Guardian que ce phénomène était lié à Minecraft.

LE PYTHON ROYAL

Selon Molly DePrekel, psychologue et professeure vacataire à l'Institute for Human-Animal Connection, pour la recherche sur les interactions entre l’humain et l’animal, de l'université de Denver, l'histoire ancestrale de l'Homme l’« oblige à prêter attention aux serpents pour sa survie ».

Le fait de voir un serpent mobilise notre cerveau reptilien, dit « primitif », où se trouve la réponse combat-fuite.

Cette réponse immédiate et la distance de sécurité expliquent en partie les 2,3 milliards de vues sur TikTok pour des vidéos mettant en scène un python royal (Python regius), un serpent non venimeux avec de superbes motifs. Ce reptile est aussi tout simplement adoré des humains.

Une étude publiée en 2022 dans la revue Anthrozoos a révélé que les propriétaires de reptiles les considéraient avec la même affection que ceux disposant d’autres animaux de compagnie, ainsi qu'avec « admiration et fascination ».

« Nous avons le désir d'être aimés ou de donner de l'amour », explique Leanne Nieforth, chercheuse associée postdoctorante au Collège de médecine vétérinaire de l'université de l'Arizona. Ce besoin joue souvent un rôle « dans les relations avec les animaux de compagnie ».

« Il y a quelque chose de très apaisant et de relaxant chez les animaux qui sont décontractés », explique Catherine Salmon, psychologue sociale à l'université de Redlands et directrice du programme d'études sur l'homme et l'animal. « Ce n'est pas comme avoir un chihuahua. »

Même s'ils sont agréables à observer, les serpents ont des besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un habitat approprié ou d'une température et d'un taux d'humidité adaptés à leur espèce. Une étude réalisée en 2022 sur le bien-être des serpents de compagnie a révélé que 54,7 % d'entre eux étaient gardés dans des vivariums où ils ne pouvaient pas s'allonger complètement et que 48,1 % des propriétaires n’en mesuraient pas le taux d'humidité.

Certains animaux exotiques représentent « plus de travail que les gens ne le croient », souligne Catherine Salmon. Ceux qui ne les recueillent pas les lâchent dans la nature, où ils risquent souvent de mourir ou, si l'environnement s'y prête, peuvent devenir envahissants.

L'AGAME BARBU

L’agame barbu (Pogona vilticeps) est un lézard originaire d'Australie qui compte 2,2 milliards de vues sur TikTok. C'est aussi l'animal de compagnie le plus populaire parmi les reptiles. Il est agile et possède une tête pointue, ainsi que, comme son nom l'indique, une zone sous le menton dotée de pointes qu'il gonfle et assombrit s'il se sent menacé, ou bien pour impressionner les femelles.

Son aspect préhistorique est indéniable et Oriana Aragon pense que l’association de cette allure sauvage à la dimension domestique est particulièrement attrayant.