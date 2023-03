Cuisses de grenouilles : un commerce d'une "extrême cruauté"

Le commerce des cuisses de grenouilles est à l’origine de bien des dégâts. En Indonésie, par exemple, les populations d’espèces à grandes pattes comme Limnonectes blythii et Limnonectes malesianus ont tellement chuté que le pays a dû réorienter l’essentiel de son exportation vers l’espèce Fejervarya cancrivora, plus petite et plus commune. En Albanie, la surexploitation contribue quant à elle à la disparition de la grenouille d’Albanie, une espèce menacée. Les exportations du sud de la Turquie vers l’Europe ont également provoqué un déclin annuel de 20 % de la population de grenouilles d’Anatolie ; selon les conclusions des scientifiques, si le commerce n’est pas contrôlé, l’espèce pourrait s’éteindre d’ici à 2032.

Selon Hughes, il est important de ne pas confondre commerce légal et commerce durable. « Les deux sont complètement dissociés l’un de l’autre. Si les pays acheteurs ne mettent pas de législations en place, alors nous ne pourrons pas obtenir de durabilité. »

En plus des déclins de populations causés par le commerce, les chercheurs et chercheuses ont constaté que, en général, les grenouilles capturées pour leurs cuisses sont démembrées alors qu’elles sont encore bien vivantes, puis sont laissées pour mortes. « Toutes les personnes qui veulent en manger devraient être conscientes de l’extrême cruauté qui se cache derrière leur production », affirme Altherr.

« L’EUROPE DEVRAIT PRENDRE SES RESPONSABILITÉS »

Seules deux espèces de grenouilles commercialisées pour leurs cuisses sont inscrites à la CITES, le traité mondial qui vise à garantir que le commerce des espèces de faune et de flore sauvages ne menace pas leur survie. En 1985, la CITES a accordé des protections commerciales à Euphlyctis hexadactylus et Hoplobatrachus tigerinus en réponse au déclin de leurs populations en Inde et au Bangladesh dû aux exportations de leurs cuisses vers l’Europe.