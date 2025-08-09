On pensait que les ours à lunettes étaient muets. Puis des chercheurs les ont entendus s’accoupler...

Il n'y a pas si longtemps encore, les scientifiques pensaient que l'ours de la cordillère Andes, également appelé ours à lunette en raison des tâches caractéristiques autour de ses yeux, était une espèce quasi muette, car seule une poignée d'échanges vocaux avaient été enregistrés entre les mères et leurs oursons en captivité. Récemment, au plus profond de ladite cordillère, des caméras ont enregistré une scène inattendue : grognements, gémissements et même ronronnements, la créature pourtant discrète était soudainement devenue très expressive à l'occasion d'un accouplement.

Avec cette nouvelle information en tête, les scientifiques ont enfin pu commencer à déchiffrer le langage de l'animal.

LANGUE DE L'AMOUR

La découverte s'inscrit dans une étude publiée en janvier dans la revue Mexican Journal of Biodiversity. Entre 2020 et 2021, une équipe de chercheurs a disposé des pièges photographiques dans les forêts des Andes colombiennes et boliviennes avec l'espoir d'apercevoir l'insaisissable ours à lunettes.

Les enregistrements ainsi récupérés ont permis d'identifier une série de sons émis par les ours, des grognements, halètements et autres bruits rythmiques qui contredisaient toutes les connaissances actuelles sur l'espèce. Loin d'être silencieux, les ours vocalisaient en fait un répertoire riche et varié à des moments qui n'avaient rien d'aléatoire, mais concordaient plutôt avec l'une de leurs activités les plus intimes.

« La littérature scientifique suggérait que ces animaux étaient muets », témoigne Ángela Mendoza-Henao, associée en recherche à la collection sonore de l'Institut de recherche sur les ressources biologiques Alexander von Humboldt et coauteure de l'étude. « Mais on entendait clairement qu'ils produisaient des sons en permanence, pendant des heures. »

L'étude révèle que le répertoire vocal unique de l'ours se compose de cinq sons distincts, servant chacun un objectif précis. La morsure, un cri strident rappelant le grincement d'une porte, est un son exclusivement émis par les femelles lors du contact avec le mâle. « C'est la réponse aurale à la morsure du mâle sur le cou pendant l'accouplement », explique Nicolás Reyes-Amaya, conservateur de la collection des mammifères à l'Institut Humboldt et coauteur de l'étude. « Le mâle se montre un peu plus excité et les deux partenaires entrent alors dans une phase intense. »

Il s'agit de la première documentation de ce type de son, toutes espèces d'ours confondues. Dans le cas de l'ours à lunettes, traditionnellement considéré comme extrêmement silencieux, la découverte est d'autant plus fascinante. Ce que nous entendons n'est rien d'autre que le début d'un orgasme ursin.

DE L’INTUITION À LA SCIENCE

Le son de la morsure a été identifié grâce à l'oreille aiguisée d'Adriana Reyes, une biologiste récemment décédée qui a dédié sa vie à la recherche sur l'ours à lunettes et figure parmi les principaux auteurs de l'étude. Pour y parvenir, elle a analysé d'interminables spectrogrammes issus des enregistrements capturés par les pièges photographiques. L'article décrit la morsure comme une variante du humm, le son le plus commun entre mâles et femelles, qui ressemble au ronronnement d'un félin.