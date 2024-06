Ours noirs, coucous et amphibiens : friandes d'insectes, ces espèces seront vos alliées cet été

Bien avant les produits chimiques et les sprays, avant les bougies à la citronnelle et les produits DEET, la nature nous fournissait des prédateurs pour chaque créature que les humains trouvent agaçantes. Les chauves-souris se nourrissent de mouches piquantes, les grenouilles se régalent de moustiques et les hirondelles avalent des guêpes.