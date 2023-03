Piqûres et venin : les attaques les plus redoutables du règne animal

La plupart d’entre nous ont déjà été victimes d’une piqûre d’insecte. Si l’expérience est généralement désagréable, celle-ci est loin d'être un fait isolé.

Les animaux piquent pour deux raisons : se défendre et/ou attraper une proie. Ils peuvent procéder de manières diverses et variées, allant de la plus simple à la plus élaborée.

Prenons l’exemple des méduses dont les « dards font partie du matériel biologique le plus sophistiqué du règne animal », explique Juli Berwald, océanographe et auteure de Spineless: The Science of Jellyfish and the Art of Growing a Backbone. C’est probablement la raison pour laquelle elles n’ont pas évolué depuis des centaines de millions d’années.

« Lorsque vous êtes piqué, vous interagissez avec un demi-milliard d’années d’évolution », poursuit-elle par e-mail.

Les tentacules des méduses sont tapissés de milliers de cellules urticantes appelées cnidocytes. Celles-ci contiennent des capsules urticantes, ou nématocystes, dotées d’opercules à ressort.

Le zooplancton, une de ses proies favorites, émet des vibrations qui déclenchent l’ouverture des capsules, libérant ainsi des microtubules remplis de toxine. Ceux-ci sont dotés d’une pointe acérée qui empale et envenime les proies.

Le déploiement de cette capsule s’effectue à une vitesse de « cinq millions de g (9,81 mètres par seconde), soit le mouvement le plus rapide du règne animal », précise l’océanographe.

(À voir : Cette fourmi Dracula est l'animal le plus rapide du monde)