Plonger avec des requins en Polynésie française, une expérience inoubliable

Sur l’atoll de Tikehau, l’apnéiste professionnel Denis Grosmaire, de Tikehau Ocean Tour, qui plonge avec les requins-tigres du lagon depuis de nombreuses années, s’est lancé dans un projet avec le Centre de recherche insulaire et Observatoire de l’environnement de Moorea jusqu’à la fin de l’année 2022 afin de collecter des échantillons de peau des animaux pour des tests génétiques.

« Maintenant que je connais très bien ces requins, je les vois grandir, je les vois tomber enceintes, puis ne plus l’être », raconte Grosmaire. Son travail aidera à déterminer les relations entre les requins qui semblent habiter Tikehau, et ceux des îles environnantes, permettant aux scientifiques de savoir si cette espèce est passagère, et dans quelle mesure.

RESPECT ET OUVERTURE D’ESPRIT

Pour les habitants de la Polynésie française, les requins sont des tāura, c’est-à-dire des animaux totem et des gardiens, tant pour les familles que pour des populations entières des îles, explique Matahi Tutavae, cinéaste et conteur tahitien, et fondateur de la Faafaite-Tahiti Voyaging Society.

« Ce sont des navigateurs mais aussi des gardiens de lieux », dit-il.

Tutavae se rappelle avoir participé à un voyage à la voile, au sein d’une flotte de canoës traditionnels polynésiens en direction de Fakarava, depuis Tahiti. Le groupe s’est arrêté après trois jours de navigation pour accomplir un rituel qu’une femme locale de Fakarava leur avait conseillé de réaliser entre les deux îles.

« Quand on va quelque part en Océanie, il s’agit toujours de demander la permission et de préciser ses intentions, à la fois aux personnes qui vivent là mais aussi aux ancêtres », explique Tutavae. « Elle nous a appris une prière, comme une clé pour ouvrir une porte. »

Il raconte que son groupe a commencé une cérémonie au milieu de l’océan pour demander la permission de s’approcher du lagon de Fakarava. Une demi-heure plus tard, raconte-t-il, un requin longimane juvénile, l’animal totem de Fakarava, est venu toucher la coque du canoë.

« Pour nous, c’était un bon signe. Les requins n’ont jamais été une menace pour nous, jusqu’à assez récemment, lorsque les gens ont commencé à les nourrir et à changer leurs habitudes. »

Selon lui, les voyageurs qui visitent ce coin reculé du monde doivent approcher les requins avec révérence et respect. Évitez les guides touristiques qui nourrissent les requins, renseignez-vous sur les animaux et entrez dans l’océan avec un esprit ouvert.