Pourquoi certains animaux muent-ils ?

LE BON MOMENT POUR MUER

Ce n’est que dans les vieux dessins animés que les tortues sortent de leur carapace. Dans la réalité, la carapace d’une tortue fait partie de son squelette et se compose « d’environ cinquante os disposés comme un dessin géométrique complexe », explique Jeffrey E. Lovich, chercheur en écologie à l’Institut d’études géologiques des États-Unis.

Au-dessus de cette carapace osseuse se trouvent des scutelles, des plaques de kératine. Les tortues se débarrassent de leurs scutelles comme elles le feraient d’une peau, ce qui peut les aider à se débarrasser de l’accumulation d’algues sur leur carapace, ou permettre à celle-ci de grossir, explique Lovich.

Cependant, toutes les espèces de tortues ne muent pas, et le moment où elles le font peut également varier, explique Whit Gibbons, écologiste et professeur émérite à l’université de Géorgie qui, avec Lovich, a coécrit l’ouvrage Turtles of the World: A Guide to Every Family.

Par exemple, les tortues peintes perdent leurs scutelles en l’espace d’une semaine, alors que les tortues de Floride peuvent perdre leurs scutelles sur une année entière, explique Gibbons.

Lorsqu’un lézard est prêt à muer, sa couleur est souvent terne, ses yeux sont troubles et il commence à se tortiller. Pour faire la première déchirure dans sa peau, le reptile se frotte contre une pierre ou une autre surface texturée. Ainsi, le lézard fini par sortir, laissant derrière lui une peau morte qui ressemble souvent à un bas de nylon, explique Lovich.

Bien que la peau rejetée soit incolore, il est toujours possible de reconnaître une espèce de serpent ou de lézard en regardant ses motifs, explique Gibbons.