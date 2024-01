Sommaire du magazine National Geographic du mois de janvier 2024 : Sauver le monarque

Reconnaissables à leur grande taille et à leurs couleurs vives, les monarques sont surtout connus pour leur spectaculaire migration saisonnière. Dans ce numéro de National Geographic, nous vous invitons à découvrir leur incroyable périple. Chaque automne, les monarques du nord des États-Unis et du sud du Canada s’envolent pour une sorte d'ultra-marathon vers le Sud : ils sont la première équipe d’une course de relais de 5000 km, dont l’itinéraire n’est connu que des générations antérieures. Ceux qui survivent au voyage se réunissent au centre du Mexique, où ils hivernent dans les forêts de conifères qui ont aussi abrité leurs grands-parents et arrière-grands-parents l’année précédente.