Sommaire du magazine National Geographic du mois de mai 2022 : Sauver les forêts

Notre premier article expose l'ampleur des dommages : la planète a déjà perdu un tiers de ses forêts à cause de la chaleur et la sécheresse. La Californie a perdu un cinquième de ses plus grands séquoias, en Australie 39 millions de palétuviers sont morts de soif, dans le Wyoming la forêt de pins tordus a totalement brulé, des incendies ont ravagé 8,4 millions d’hectares de nature en Russie, des désastres écologiques se produisent au Brésil, au Nouveau-Mexique… les forêts du monde entier sont mises en péril par le réchauffement climatique. À l’instar de la Suisse, qui tente dans le cadre d’un projet sur vingt ans de déterminer quels arbres survivront à un climat plus chaud et plus sec, différents pays étudient comment de changer de cap pour limiter les dégâts avant qu’il ne soit trop tard.

Ainsi, notre article suivant nous emmène en Australie pour découvrir comment combattre le feu… par le feu. En effet, les gardes aborigènes ont ravivé la pratique ancestrale du brûlage afin de prévenir les incendies incontrôlables. En allumant de petits feux dirigés à l’aide de torches d’égouttement ou de boulettes incendiaires, ils créent des parcelles de savane brûlée agissant comme des coupe-feu.

Ensuite, au cœur d’une forêt isolée du Gabon, nous constatons qu’à cause de nuits plus chaudes et de pluies moins abondantes, les arbres pourraient produire moins de fruits et mettre en péril les éléphants de forêts, espèce qui est déjà la plus menacée d’Afrique.

Enfin, nous nous interrogeons sur les actions à mener et sur celles à éviter pour réparer les forêts en aidant les arbres à lutter contre le réchauffement climatique. Tour d’horizon des études et des mesures envisagées par les écologues et les scientifiques de plusieurs pays.

Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro de mai 2022 du magazine National Geographic :