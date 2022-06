Sommaire du magazine National Geographic du mois de juin 2022 : La renaissance des coraux

Possédant certains des plus beaux récifs coralliens du monde et confrontés au réchauffement de l’océan et à l’impact négatif de la surpêche sur les écosystèmes, les Philippins ont pris des mesures pour identifier et protéger les plus menacés : création d’aires marines protégées (AMP), surveillance par satellite des épisodes de thermostress qui rendent les coraux vulnérables aux maladies. Et, pour aider les population dépendantes de la mer, des efforts considérables ont été déployés pour promouvoir des moyens de subsistance plus durables dans l’aquaculture et l’écotourisme. Ces efforts et ces mesures indiquent au reste du monde qu’un changement de cap est encore possible.

Découvrez également notre dossier scientifique sur le toucher, ce sens essentiel pour être heureux et en bonne santé. Ingénieurs et patients volontaires repoussent les limites pour le comprendre et le rendre à ceux qui l’ont perdu.

Puis, direction la péninsule ibérique sur les traces du lynx, cet animal le plus menacé du monde qui était en voie d’extinction est aujourd’hui de retour. Il incarne le plus grand succès de préservation des félins.

Enfin, découvrez notre enquête sur l’impact du réchauffement climatique sur les rivières d’Amérique du Nord. Confrontés à des printemps de plus en plus chauds et secs, les glaciers et les neiges qui alimentent les rivières en eaux froides s’amenuisent. Le constat est sans appel : truites, saumons et autres poissons d’eau douce ne bénéficient plus du débit continu d’eau froide et sont en souffrance. En revanche, les espèces invasives prospèrent dans des eaux de plus en plus chaudes.

Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro de juin 2022 du magazine National Geographic :