Le meilleur chocolat du monde profite aussi aux lémuriens

UN CHOCOLAT ÉCORESPONSABLE

Le cacao, et ses effets anti-inflammatoires sur le corps humain, gagne de plus en plus de place dans les pratiques de santé et de bien-être du monde entier. L’industrie à croissance rapide du chocolat, qui pèse pour 46 milliards de dollars en 2021, décime les forêts tropicales de certaines régions, emportant avec elle la biodiversité du lieu et contribue au changement climatique en émettant des niveaux de dioxyde de carbone considérables dans l’atmosphère. Dans la plupart des cas, une tablette de chocolat noir de tout juste 200 grammes, fabriquée à partir de cacao des forêts tropicales défrichées, produit l’équivalent en CO 2 d’une voiture parcourant 8 km, selon le World Resources Institute.

Plusieurs producteurs de chocolats se lancent donc dans l’aventure de la durabilité. La marque de chocolat biologique Beyond Good travaille directement avec 150 producteurs de cacao malgaches. Elle les tient au courant des pratiques agroforestières les plus avancées, de la sélection des arbres pour l’ombre et le bien-être des sols à la diversité des espèces permettant de favoriser la survie des lémuriens en danger de l’île. La population de lémurs catta de Madagascar a chuté d’au moins 95 % depuis 2000.

Mars Wrigley, le fabricant de SNICKERS et M&M’s, entre autres, a annoncé début octobre qu’il s’engageait à n’utiliser que du cacao vérifié, provenant de sources responsables, pour ses usines européennes d’ici 2023. Le but est d’aider les agriculteurs à se développer, d’éviter l’exploitation infantile et de préserver les forêts.

« En tant qu’un des plus grands acheteurs de cacao du monde, nous nous devons de contribuer à un impact systémique positif et durable, afin de soutenir les agriculteurs et les communautés de notre chaîne d’approvisionnement », déclare Benjamin Guilbert, vice-président de l’approvisionnement pour Mars Wrigley Europe, sur le site Web de l’entreprise.