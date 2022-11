La Corne de l’Afrique peut-elle échapper à une nouvelle famine ?

À Baidoa, en Somalie, Khadijo Ibrahim Abikar, 50 ans, tient Naima Adan Ali, sa petite-fille de deux ans, souffrant de malnutrition grave, dans un centre médical soutenu par l’organisation humanitaire Save the Children. Cette photographie a été prise dix jours après que Naima a reçu son traitement, alors que son état s’améliorait. « Nous sommes venus à cause de la sécheresse, explique Khadijo Ibrahim Abikar. Notre bétail et la ferme ont été affectés par les sauterelles. Avant, nous avions plus de cinquante-cinq chèvres et quarante-cinq bêtes d’élevage. Aujourd’hui, nous n’avons que trois chameaux et ils ne donnent pas de lait car ils souffrent de malnutrition. »