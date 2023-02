Les baobabs sacrés de Madagascar sont menacés par un monde en pleine mutation

UNE ÎLE AUX ESPÈCES RARES ET MENACÉES

Les baobabs sont originaires d’Afrique subsaharienne et d’Australie (où ne pousse qu’une seule espèce). Ils ont depuis été introduits en Inde, en Amérique du Sud, et dans des zoos et jardins du monde entier.

Mais leur présence à Madagascar n’en est pas moins cruciale.

L’île abrite l’une des biodiversités les plus riches au monde. Madagascar s’est définitivement détachée du continent africain il y a plus de 80 millions d’années et repose désormais loin des côtes du Mozambique, dans l’océan Indien. Ainsi, isolés depuis une éternité, 90 % des plantes et des animaux qui y ont évolué ne se trouvent nulle part ailleurs. Des sept espèces de baobabs présentes sur l’île, six ne poussent qu’à Madagascar.

« C’est l’une des caractéristiques les plus folles des baobabs malgaches », explique Nisa Karimi, botaniste et biologiste évolutionniste à l’Université du Wisconsin à Madison. « [Seule] une espèce prospère sur le continent africain, mais si on va à Madagascar, et on en peut en observer six. »

La richesse en baobabs de l’île relève en partie de sa géographie variée. Aussi grande que la Californie ou la Suède, elle présente de grandes variations d’altitude et des réseaux de rivières infranchissables qui délimitent des écosystèmes distincts où les arbres, les mammifères, les reptiles et les fleurs forment des niches.

Comme les baobabs, des milliers de plantes et d’animaux font face à des menaces environnementales, comme les tortues, les caméléons et les pervenches.

Les lémuriens, ces primates arboricoles à longue queue qui jouent pourtant un rôle central en tant que principaux pollinisateurs de plusieurs espèces de baobabs, sont eux aussi au bord du gouffre. Des 109 espèces de lémuriens de Madagascar, près d’un tiers d’entre elles sont sur au bord de l’extinction.

En ce qui concerne les baobabs, l’espèce Adansonia perrieri est en danger critique d’extinction : seuls 200 individus subsistent à ce jour. L’espèce pourrait donc s’éteindre à jamais.

D’après une étude publiée récemment dans la revue Nature Communications, l’enjeu écologique à Madagascar est si important que, si une seule espèce de mammifère venait à disparaître, il faudrait attendre 23 millions d’années pour voir ressurgir une biodiversité comparable.

