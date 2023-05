Albanie : création du premier "parc national fluvial" du monde

Patagonia, fournisseur américain de matériel de plein air ayant dépensé près d’un million de dollars dans la campagne pour la Vjosa, aurait joué un rôle déterminant pour convaincre le gouvernement qu’un parc national permettrait de développer le secteur du tourisme dans le pays. « Cela [montre] ce que la société civile, le gouvernement et l’industrie peuvent faire quand nous œuvrons autour d’un ensemble d’objectifs partagés », déclare Ryan Gellert, P-DG de Patagonia, entreprise de Ventura, en Californie.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), le statut de la Vjosa, qui est un parc national de catégorie II, la protège d’activités nuisibles telles que la construction de barrages et l’extraction de graviers, tout en permettant une fréquentation humaine.

En plus du bassin versant principal, qui abrite plus de 1 100 espèces animales, le nouveau parc inclut trois grands affluents et couvrira plus de 400 kilomètres de cours d’eau ainsi que les terres immédiatement adjacentes.

Chez les défenseurs de l’environnement, on a pu hésiter à qualifier Vjosa de premier parc national fluvial du monde, car d’autres fleuves pourraient correspondre à cette définition. Mais selon James Hardcastle, responsable du programme des aires protégées de l’IUCN à Gland, en Suisse, avec la Vjosa c’est « la première fois qu’un bassin versant fait l’objet d’une création de parc national ».

D'AUTRES FLEUVES À PROTÉGER

Selon les défenseurs de la cause environnementale, la plupart des cours d’eau des Balkans sont si importants écologiquement parlant qu’on devrait y interdire complètement tout projet hydroélectrique. On compte déjà deux cours d'eau qui pourraient devenir des parcs nationaux fluviaux : l’Una, rivière qui s’écoule principalement en Bosnie, et la Morača, rivière du Monténégro.

Tandis que l’Una abrite l’une des seules populations saines de saumons du Danube (Hucho hucho), plus grande espèce de saumon d’Europe, la Morača abreuve le lac de Shkodra, plus grand lac des Balkans et sanctuaire ornithologique indispensable. Malgré les projets hydroélectriques prévus, les bassins de ces deux rivières demeurent en grande partie dépourvus de barrages, et leurs réseaux hydriques peuvent s’étendre sur des centaines de kilomètres à travers un paysage à couper le souffle.