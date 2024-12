Entre pollution et infrastructures inadaptées, l'eau du robinet est-elle encore potable aux États-Unis ?

L’EWG tient sa propre base de données relative à l’eau du robinet, dans laquelle il fixe des limites bien plus strictes que celles de l’EPA, sur la base de ce qu’il juge être sans danger pour la santé humaine. Ces limites reposent sur des études évaluées par des pairs, sur des recherches effectuées par des agences d’État ainsi que sur le travail de scientifiques salariés. PFAS : DES POLLUANTS ÉTERNELS DANS L’EAU

Les substances per- et polyfluoroalkylées, mieux connues sous les noms de PFAS ou de « polluants éternels », sont une famille de milliers de molécules chimiques dotées d’une persistance exceptionnelle leur permettant de rester dans l’environnement sans se dégrader pendant de très longues périodes. Certains composés des PFAS ont été associés à de graves problèmes de santé, dont plusieurs types de cancer.

L’EPA a récemment proposé d’établir de nouvelles limites relatives à la présence de six de ces substances dans l’eau potable. Des études ont en effet démontré que de nombreuses sources d’approvisionnement en eau à travers les États-Unis contenaient des quantités non négligeables de PFAS et, par conséquent, des traces de ces substances toxiques ont été retrouvées dans le sang des Américains. Une situation similaire a récemment été signalée dans plusieurs régions de France.

Si elles sont approuvées, les réglementations proposées par l’EPA seront les premières à s’attaquer de manière significative à la pollution par les PFAS au niveau fédéral, et pourraient ainsi ouvrir la voie à l’élimination d’une toxine qui contamine l’eau potable depuis plusieurs décennies.

LES POLLUANTS EN ATTENTE DE RÉGLEMENTATION

L’élaboration de nouvelles lois relatives à des polluants qui ne sont pas encore réglementés prend du temps. Le danger que représentent les PFAS est par exemple connu depuis des années, mais il a fallu de nombreuses preuves et recherches avant qu’une réglementation puisse enfin être proposée.

« Le défi est de taille », admet Eric Burneson, directeur du bureau des Eaux souterraines et de l’Eau potable de l’EPA. « Il nous faut des informations scientifiques solides ainsi qu’une évaluation de ces informations par des pairs. Puis nous devons déterminer notre capacité à contrôler [la présence de ces polluants]. Pouvons-nous les mesurer ? Pouvons-nous les traiter ? »

Pouvoir répondre à ces questions permet à l’EPA de mieux défendre le potentiel coût de la réglementation d’un nouveau composé.

À ce jour, l’EPA a réglementé quatre-vingt-dix polluants et en a identifié des dizaines d’autres qui constituent une menace pour la santé et qui se trouvent dans l’eau du robinet : parmi eux, soixante-six substances chimiques, douze microbes, et la totalité des PFAS, soit bien plus que les six qu’elle a récemment proposé de réglementer.

« Il nous faut davantage d’informations pour pouvoir avancer », indique Burneson, mais « ils se trouvent peut-être dans l’eau potable, et ils représentent des risques. »

UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ POUR CERTAINES POPULATIONS

Les communautés rurales et à faibles revenus sont les plus touchées par des difficultés d’accès à une eau du robinet de qualité, leurs infrastructures de traitement des eaux étant les plus susceptibles d’enfreindre les normes de l’EPA. La pollution agricole, les eaux souterraines contaminées, les financements insuffisants ainsi que le manque de personnel dans les infrastructures d’assainissement représentent de véritables menaces pour ces communautés.

Une analyse des normes relatives à l’eau potable aux États-Unis sur une période de trente ans a permis de révéler que certains États étaient également plus susceptibles que d’autres d’avoir accès à une eau de mauvaise qualité, les plus concernés étant les États qui abritent des centres d’activités agricoles.

En outre, certaines populations racisées sont plus souvent exposées à une eau de mauvaise qualité. Selon une étude portant sur la Californie et le Texas, les populations latinos et noires sont systématiquement confrontées à un risque plus élevé de cancer du fait de la qualité de l’eau à laquelle elles ont accès.

QUELLES SOLUTIONS POUR PURIFIER SON EAU ?

L’EPA exige de la part des fournisseurs d’eau la publication de rapports annuels identifiant tout risque potentiel pour la santé lié à l’approvisionnement en eau.

Lorsque de nouveaux risques apparaissent, obtenir une eau propre peut coûter très cher aux populations locales.

En cas d’urgence, comme lors d’un avis d’ébullition, l’eau en bouteille peut constituer une bonne solution à court terme.

L’eau en bouteille achetée et vendue aux États-Unis est en effet réglementée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine sur la base des mêmes normes que l’eau du robinet par l’EPA. Des études menées sur l’eau en bouteille ont néanmoins prouvé que cette dernière n’est ni plus propre, ni plus sûre qu’une eau du robinet bien réglementée. Pourtant, elle est vendue bien plus cher que cette dernière et engendre un nombre important de déchets plastiques, qui représentent eux-mêmes une menace croissante pour la qualité de l’eau potable.

L’utilisation de filtres peut constituer une autre solution intéressante : des filtres peu coûteux à mettre dans le réfrigérateur aux systèmes de filtration à plusieurs milliers d’euros raccordés à la plomberie du domicile, de nombreuses options existent.

COMMENT GARANTIR UNE EAU DE QUALITÉ POUR TOUS ?

Les États-Unis comptent environ 3 000 fournisseurs d’électricité, contre plus de 50 000 fournisseurs d’eau. Si certains desservent jusqu’à 8 millions de personnes, environ la moitié d’entre eux en desservent moins de 500. Ces plus petits fournisseurs ont moins de chances d’avoir accès à des opérateurs à temps plein ou d’avoir suffisamment de clients pour financer l’entretien de ses infrastructures.

Néanmoins, selon les experts, avec des politiques et des financements adaptés, il est tout à fait possible de garantir un accès à de l’eau du robinet de qualité à toute la population.

« Nous avons le savoir-faire technique nécessaire pour fournir une eau potable qui ne représente aucun danger », affirme Allaire. « Le problème est plutôt d’ordre politique : comment faire en sorte que cela devienne une réalité ? »