La géothermie, une alliée de taille dans la transition énergétique ?

« Au fil du temps, [les réservoirs] perdent en pression et en débit, et donc en capacité de production », explique Della Vedova. Selon lui, la capacité de production d’électricité de Larderello diminue de 20 mégawatts par an, et ce même si une grande partie de l’eau extraite est réinjectée sous terre. Bien que la majeure partie de cette perte soit compensée par l’efficacité accrue des centrales plus récentes, il demeure fondamental pour l’avenir de restaurer les réserves d’eau souterraine et de les utiliser de manière durable et responsable.