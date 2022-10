La Divine Comédie de Dante : un voyage épique à travers l'enfer

La forêt obscure est décrite à la fois comme un lieu réel et comme une allégorie dans laquelle Dante rencontre trois bêtes représentant différents aspects du péché. Dans ses tentatives désespérées de sortir de la forêt, il rencontre le poète romain Virgile, auteur de l’Énéide, une épopée du 1er siècle avant notre ère qui raconte la fondation de Rome par Énée. Guidé par Virgile, Dante entreprend une visite guidée de l’enfer.

Pour construire ce monde infernal, Dante s’appuya sur sa profonde connaissance des mythes grecs et romains, dans lesquels des personnages mortels tels qu’Ulysse, Orphée, Thésée et Hercule visitent tous les enfers et en reviennent bien vivants pour raconter leur aventure. Il s’inspira de l’Énéide ainsi que des réflexions de Cicéron sur le gouvernement dans De republica. Bien sûr, la Bible est également une influence majeure, et notamment le livre de l’Apocalypse et la Deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens. Tous ces textes l’aidèrent à construire le cadre théologique et le style poétique de l’œuvre, contribuant à la définition de sa structure et de son sens global.

Dante introduisit également d’importantes innovations dans son récit. Alors que nombre de ses prédécesseurs avaient décrit l’enfer comme une masse indistincte et bouillonnante d’âmes, Dante adopta le principe d’ordonnancement du péché de saint Thomas d’Aquin. Dans sa version, la place de chaque âme en enfer et les tourments appropriés auxquels elle est soumise pour l’éternité dépendent de la nature et la gravité du crime.