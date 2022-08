Comment les guerres et les trahisons ont fait passer Rome de la république à l'empire

L’année suivant la mort de César, en 43 avant notre ère, Octave, son petit-neveu et protégé, forma le second triumvirat aux côtés de Lépide, général et homme d’État romain, et de Marc Antoine, général romain sous César, proclamant « restaurer la République ». Sur le long terme, cette alliance s’avéra fragile et seul un des trois hommes y survécut. Mais dans un premier temps, le triumvirat travailla de concert pour élaborer et empêcher des lois à son avantage, nommer les gouverneurs et les consuls, et trancher les affaires judiciaires sans appel, même si le Sénat et les assemblées se réunissaient toujours et que les élections se poursuivaient.

L’un de leurs actes les plus atroces fut la mise à mort d’environ 3 000 patriciens et la confiscation de leurs biens ; Cicéron, qui avait ouvertement critiqué le triumvirat, compta parmi les victimes. Le grand philosophe romain critiquait ouvertement Antoine et, à sa mort, Fulvie, la femme d’Antoine, prit la tête coupée de Cicéron, cracha dessus et lui perça la langue à plusieurs reprises avec son épingle à cheveux, prenant ainsi une revanche post mortem sur le célèbre orateur.

