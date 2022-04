L’écologie, grande oubliée de la présidentielle

Pourtant, le Rassemblement National propose une mesure drastique qui consiste à démanteler tous les parcs éoliens du pays, y compris offshore. « Mécaniquement, elle mettra les Français dans le noir. […] Entre les entreprises et les particuliers, il n’y aura pas assez d’électricité. C’est le rapport RTE qui le dit. Même dans les scénarios où l’on maintient le nucléaire, il faudra de toute façon faire de l’éolien et pas que du solaire. Les deux sont indispensables, pour des questions de courbes de charge, de complémentarité… » explique Marc Jedliczka, porte-parole de l’association de NégaWatt, regroupant des professionnels de l'énergie et des citoyens.

Le dernier volet du sixième rapport du GIEC donne trois ans à l'humanité avant que la planète ne subisse les très nombreux impacts qu'aura la hausse des températures globales au-delà des 1,5 °C. La solution la plus rapide, selon le GIEC, le récent rapport RTE ou encore celui de l’association Négawatt, serait de valoriser le développement des énergies renouvelables et d’accentuer une sobriété de consommation et une efficacité de l’industrie.

Alors pourquoi Marine Le Pen choisit-elle de se positionner contre l’éolien et souhaite-t-elle faire démanteler toutes les éoliennes du pays ? Pourquoi, face à l’urgence annoncée par les experts climatiques, les deux candidats à l'élection présidentielle choisissent-ils de lancer de nouveaux projets de centrales nucléaires, actuellement toujours au stade de recherche et développement, qui ne pourraient entrer en service que dans quinze ans ?

Pour Julien Odoul, le porte-parole du Rassemblement National, le choix est clair : « Marine Le Pen n’est pas du tout une dogmatique : si les éoliennes fonctionnaient, elle n’y serait pas du tout hostile ». Le porte-parole appuie ses propos sur l’exemple de l’Allemagne qui a fait le choix d’abandonner le nucléaire pour miser sur les énergies renouvelables. « Sauf que l’on constate depuis des années […] que cet exemple est dramatique ». Julien Odoul présente l’Allemagne comme « l’épouvantail qu’il ne faut pas suivre ». Le porte-parole est certain que ce choix est « un désastre en termes de pollution » et insiste sur l’aspect coûteux de la transition vers le renouvelable. « Ce sont des énergies intermittentes, qui sont faussement renouvelables. Elles sont polluantes, elles sont arrimées à des centrales à charbon, à des centrales à gaz. Proposer plus d’éoliennes, c’est plus de pollution » affirme-t-il.

Souhaitant rester dans l'Accord de Paris, le Rassemblement National prévoit, si Marine Le Pen est élue, de construire de nouveaux réacteurs nucléaires et de rénover les anciens pour allonger leur durée d'utilisation. « Nous n’avons pas le choix de le développer, de le renforcer, compte tenu de ses atouts. Ce n’est pas l’énergie parfaite, aucune ne l’est. Mais c’est le moindre mal, c’est ce qui garantit aux Français une énergie fiable, continue, l’énergie la moins chère et surtout l’énergie la moins carbonée » poursuit Julien Odoul.

De son côté, la République en Marche vise un mix énergétique et envisage l’ouverture d’un parc éolien en mer d’ici 2050, ainsi que le développement du solaire. Maud Bregeon, porte-parole de la République en Marche, annonce un projet « ambitieux et planifié » dans lequel le président sortant propose de multiplier par 10 la capacité solaire installée, d’installer 50 parcs éoliens en mer et de poursuivre le développement de l’éolien terrestre « avec 37 GW supplémentaires ».

Pour le parti d’Emmanuel Macron, le mix énergétique est la solution pour sortir des énergies fossiles. « Les opposer serait une erreur » affirme la porte-parole qui confirme la volonté du candidat d’investir dans « les petits réacteurs nucléaires » tout en continuant de développer les énergies renouvelables.

D’un point de vue économique, l’ADEME a proposé plusieurs scénarios visant le 100 % d’énergies renouvelables et les résultats étaient tout à fait envisageables. Selon ces différents scénarios et rapports d’experts, ni la production d’énergie, ni le coût ne devraient être un frein. Cependant, ni le Rassemblement National, ni La République en Marche ne souhaitent se diriger vers le 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050. Maud Bregeon indique même que le Giec préconise l’utilisation de « toutes les énergies bas carbone », ce qui confirme selon elle le choix du mix énergétique incluant du nucléaire.

Selon Julien Odoul, la question « c’est d’assurer la transition vers une économie décarbonée, qui soit autonome en énergie » en valorisant et pérennisant le nucléaire, tout en s’appuyant sur certaines énergies renouvelables comme l’hydroélectricité et l’hydrogène.

Maud Bregeon, de son côté, ajoute que « le rapport de l’ADEME souligne de nombreuses réserves : pas de garantie d’une production égale à la consommation à tout moment, pas de garantie sur les critères de stabilité de fréquence… Autant d’incertitudes qui rendent cette stratégie risquée, a fortiori si l’on souhaite maintenir un niveau de production suffisamment important pour réindustrialiser notre pays, sans dépendre des capacités énergétiques de nos voisins ».

Afin de répondre aux objectifs de sobriété de consommation, Marine Le Pen souhaite encourager la rénovation des bâtiments. Son porte-parole affirme qu’il faut « lutter contre les passoires thermiques qui constituent évidemment une inégalité ». Aucun chiffre précis n’est indiqué et aucun objectif précis n’est cité par le parti dans son programme.

Sur ce sujet, Emmanuel Macron propose dans son programme la rénovation de « 700 000 logements chaque année ». Malgré cet engagement, le Réseau Action Climat relève l’absence de la mention des « passoires énergétiques » qui représenteraient pourtant « plus de 7 millions de logements en France ».

TRANSPORTS

Selon les experts, le secteur des transports est le premier secteur émetteur en France. Faire le choix de ne pas proposer une transition vers moins d’émissions de gaz à effet de serre, c’est choisir une transition très brutale et obligatoire dans les prochaines années. « La majorité des GES des transports proviennent des voitures particulières des ménages qui représentent 53,5 % des émissions des transports » selon les chiffres mis en avant par le ministère de la transition écologique.

Le Réseau d’Action Climat prône une évolution des pratiques et comportements vers des modes de transports plus écologiques. « Les transports ferroviaires et par voie d’eau, pour les biens, et le train, les transports en commun, le vélo, et même la marche à pied, qui ont tous un domaine de pertinence sous-exploité aujourd’hui ».