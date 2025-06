Océans : David Attenborough lance un appel à l'urgence et à l'espoir

BRIAN RESNICK : Ce documentaire a l’air d’être totalement différent de vos travaux passés. Il s’intéresse à des sujets comme la mort animale et la destruction, pourquoi cela ?

DAVID ATTENBOROUGH : La pêche au chalut, qui détruit les fonds des océans, est en grande partie dissimulée au public, ce n’est pas comme le défrichage d’une forêt tropicale. La plupart des personnes n’ont aucune idée de ce qu’il se passe, ni de l’échelle à laquelle cela se produit.

Nous voulions être clairs, ce film n’est pas contre la pêche. Les humains ont, depuis toujours, utilisé les mers comme source de nourriture et il n’existe aucune raison biologique pour que cela cesse. Dans les faits, beaucoup d’opérations de pêche et de communauté qui en vivent le font de manière durable. Mais on observe certaines sortes de pêches, et certains lieux où l’on pêche, qui détruisent les océans pour nous tous. En montrant ces différences, nous espérons que les spectateurs sauront reconnaître une pêche qui peut et qui devrait continuer à être pratiquée à l’avenir et une pêche qui détruit les océans et arrachent les moyens de subsistance de certaines communautés qui en vivent.

Le public peut discerner une certaine colère dans votre voix au cours de votre narration. Est-ce le bon terme ?

Il ne fait aucun doute que je ressens de manière indescriptible la perte de notre monde naturel et j’espère que cette émotion transparaît [dans ma narration].

Que recommanderiez-vous aux personnes qui font le deuil du changement climatique ou de la perte de notre nature ?

Je leur dirais que nous ne devons pas perdre espoir. Il peut être tentant d’abandonner lorsque l’on est confronté à l’échelle de la consommation humaine et à la vitesse à laquelle le climat évolue et notre nature s’appauvrit. Mais la nature est notre plus grande alliée. Là où nous lui avons laissé l’espace nécessaire pour se remettre, elle l’a fait, et nos vies s’en sont vu améliorées.

Les solutions que nous avons à notre disposition n’impliquent pas toutes des sacrifices et leurs effets ne se verront pas que dans des décennies. Les zones marines protégées que nous montrons ont toutes apporté des bénéfices aux personnes qui vivent à proximité, et ce, en quelques années. Et en même temps, ces réserves ont absorbé le dioxyde de carbone de l’atmosphère et ont permis aux espèces marines, tortues, requins, thons, de se remettre de leurs meurtrissures. Tout le monde y gagne : la nature, les humains et le climat. Nous devons simplement commencer à faire des plans pour l’avenir plutôt que de nous lancer à la poursuite de gains immédiats.

Qu’est-ce qui vous pousse à continuer à travailler ?

Ce sont les personnes avec qui j’aime travailler qui continuent de me le demander. J’apprécie tout le processus que demande la réalisation d’un film. Mais, avec du recul, je suis aussi conscient que ce genre de narration n’a jamais été aussi important. Beaucoup de nos sociétés se sont de plus en plus éloignées de la nature, elles sont moins en phase avec ses rythmes et ses changements. Cela a évidemment eu ses bienfaits, mais cela signifie aussi que nous ne remarquons pas forcément aussi bien qu’avant les changements que vit notre monde.

Les publications scientifiques et les débats sont d’une importance capitale mais la majorité d'entre nous est plus susceptible de se sentir plus impliquée en écoutant un témoignage ou en regardant un documentaire. Notre espèce s’est toujours servi des histoires pour façonner des identités partagées et pour expliquer et donner un contexte au monde qui nous entoure. Par nature, nous nous prenons d’intérêt pour des histoires qui content les aventures d’autres personnes et d’autres lieux. C’est donc notre responsabilité, ainsi que celle des diffuseurs et des éditeurs, de trouver des moyens de raconter les histoires du monde naturel et des relations que nous entretenons avec.

Dans le documentaire, vous parlez du fait d'aborder un chapitre tardif de votre vie. En réfléchissant à ce que vous avez accompli, comment aimeriez-vous que l’on se souvienne de vous ?