Surpêche : l'aquaculture est-elle une solution durable ?

L’AVENIR DE L’AQUACULTURE

Alors que l’aquaculture continue de se développer, de nouvelles innovations voient également le jour. En 2022, la Chine, premier producteur de poissons en aquaculture, a lancé le premier navire aquacole au monde. Ce dernier se compose de quinze réservoirs, et devrait permettre de produire environ 3 700 tonnes de poissons par an. Le navire étant mobile, l’eau utilisée pour les poissons est échangée avec la mer en permanence, ce qui réduit les risques de maladie et de pollution de l’eau.

Les défenseurs de l’environnement surveillent de près la qualité de l’eau à proximité des parcs à filets où, selon eux, l’excès d’aliments et les déchets condensés des poissons constituent un risque important de pollution des écosystèmes environnants.

Pour réduire ce risque, certaines exploitations cherchent à unir leurs forces. En Norvège, par exemple, une ferme aquacole élève des saumons et des algues dans l’espoir que les végétaux absorbent l’azote et les autres nutriments expulsés par les parcs à filets, et ce afin de préserver la propreté de l’eau.

Le secteur de l’aquaculture continue de se développer rapidement, et les expérimentations se poursuivent. Les défenseurs de l’environnement et les aquaculteurs ont bon espoir que ces nouvelles innovations et techniques contribueront à nourrir notre population croissante, et peut-être même à sauver nos océans.