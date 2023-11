One Planet Polar Summit : les annonces de la France pour les régions polaires

Ce sommet pour les pôles a en effet abouti à un « appel de Paris pour les pôles et les glaciers », à la formation d'une coalition de villes côtières et d'États insulaires déjà menacés par la montée du niveau de la mer, et au financement d'une « décennie de la recherche polaire et glaciaire » (2025-2035) soutenu par l' Unesco et l'Organisation météorologique mondiale.

« Il est important de travailler, au-delà de la folie de cette époque, avec toutes les grandes puissances. Maintenant, les points critiques sur lesquels nous devrons exercer une pression portent sur la conservation et la préservation » a poursuivi le président français. « Nous devons décarboner. Nous devons nous conformer à l'accord de Paris. Il s'agit d'une crise multiple aux répercussions multiples, et nous devons assurer le suivi de tout cela. Mais il est très important de rester engagés sur la biodiversité et le changement climatique et de nous assurer que nous nous engageons avec toutes les grandes puissances. C'est donc une question d'action. Je sais que je ne serai pas Président pour toujours. Et je vais devoir expliquer ce que j'ai fait durant cette période. Je ne veux donc pas passer des décennies à dire que je suis désolé, ou que je ne savais. Ce n'est pas vrai, on savait. »