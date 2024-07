Pollution microplastique : peut-on encore porter des paillettes ?

De petites quantités de paillettes peuvent rapidement s’additionner et s’accumuler dans les cellules et dans des animaux plus gros situés plus haut dans la chaîne alimentaire. Les microplastiques sont omniprésents et l’on en retrouve d’importantes concentrations dans les étendues d’eau, et en particulier dans les sédiments marins, où ils entrent dans l’organisme de petits poissons et d’autres vertébrés qui sont ensuite consommés par d’autres espèces plus grandes.

Dans le cadre d’une étude sur la mortalité virale chez les poissons, Hale a constaté que les microplastiques amplifiaient les effets des virus, probablement en causant des dommages physiques aux branchies et en permettant aux agents pathogènes de pénétrer plus facilement dans l’organisme. Des tests ont révélé la présence de microplastiques dans le tractus gastro-intestinal et les excréments d’animaux terrestres, notamment de serpents, d’oiseaux et même de bétail.

Mais le plastique en lui-même n’est pas le seul à pouvoir s’infiltrer dans l’environnement et le contaminer : toutes sortes d’additifs chimiques toxiques peuvent entrer dans la composition des paillettes pour leur donner une brillance et une couleur particulières. « Ce mélange, une fois en contact avec l’eau et l’air, commence à se dégrader et à libérer ses composants dans l’eau », explique Dextro.

Bien que les effets les plus graves aient été constatés sur la vie marine et l’écosystème, les êtres humains sont également menacés, en particulier à cause des cosmétiques à paillettes.

Selon Hale, appliquer des paillettes directement sur la peau peut entraîner l’absorption ou l’inhalation de particules de plastique. Et selon une étude de 2019, les êtres humains ingéreraient entre 74 000 et 121 000 particules de microplastiques par an. Bien que les effets physiologiques soient encore à l’étude, ces « corps étrangers » ont été associés à plusieurs problèmes de santé, notamment des lésions de l’ADN, des cas de dysfonctionnement des organes et des problèmes cardiovasculaires. Une étude récente a établi une corrélation entre des niveaux élevés de microplastiques dans la plaque artérielle et des problèmes cardiaques et circulatoires, tandis qu’une autre étude a établi un lien entre les maladies inflammatoires de l’intestin et des concentrations plus élevées de microplastiques dans les matières fécales.