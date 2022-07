Pourquoi y a-t-il de moins en moins de coquillages sur les plages ?

En 1973, lorsque Melissa Greene était en sixième, ses parents ont acheté le premier appartement d’un nouveau lotissement de bord de mer en Floride, sur l’île Hutchinson, au sud-est de la côte atlantique.

La première fois qu’elle et ses frères et sœurs ont couru vers le rivage, ils ont été choqués par le contraste avec leurs précédentes sorties à la plage Daytona : un grand rassemblement de voitures et de croisières, bondé de monde. Ici, c’étaient les coquillages qui décoraient le paysage.

Chaque marée laissait une nouvelle ligne de strombes, de buccins, de fasciolaires, d’yeux de requins de la taille de pièces de deux euros, ou encore de cauris tachetés aussi gros que la main de Greene. Plus bas, une forêt de bois flotté capturait encore plus de coquillages, ainsi que des étoiles de mer, des crabes et des coquilles marines de toutes sortes.

Melissa et sa famille fêteront bientôt leur demi-siècle à Ocean Village, qui compte désormais 1 200 logements. Aujourd’hui, sur la même portion de plage, il est rare de trouver les grands coquillages intacts qui étaient courants dans son enfance.

« La différence est étonnante », dit-elle. Bien qu’une grosse tempête puisse encore emporter de la vie marine et des éboulis, « ce que l’on ne voit plus, ce sont les profonds amas de coquillages entiers, de la taille [d’une pièce de 50 centimes] ou plus, et les plus gros coquillages que l’on pouvait voir pendant des années ».

Les coquillages incarnent à la fois la surprise et l’émerveillement encore garantis par une sortie à la plage, mais aussi les profonds changements auxquels les côtes du monde entier sont désormais confrontées.

De l’ormeau aux conques et aux buccins, certains des mollusques marins les plus grands et les plus célèbres, qui construisent les coquillages à partir du carbonate de calcium de l’eau de mer, connaissent un déclin important sous la pression de la pêche. Ils subissent également les effets de l’augmentation de la température des océans et de l’acidification des eaux, ainsi que d’autres pollutions et écoulements provenant de la terre. Ils peuvent aussi être déplacés par la forte érosion causée par les criques et les jetées, un problème persistant sur l’île Hutchinson, ainsi que par les efforts déployés pour réparer les plages érodées par le biais de la restauration de sable perdu.

Mais les mollusques marins, qui ont survécu aux changements de la Terre pendant 500 millions d’années, s’avèrent également être des modèles de résilience, mais aussi de notre capacité à réparer ce qui est cassé, selon George Buckley du Boston Malacology Club. Avant l’adoption du Clean Water Act aux États-Unis en 1972, alors qu’il était un jeune président du club, Buckley a vu des mollusques et des coquillages disparaître à cause de la pollution industrielle et des eaux usées dans les îles du port de Boston. Aujourd’hui, « les mollusques se sont repeuplés. On trouve des mollusques, et on trouve des coquillages », ajoute-t-il.

LE TOURISME, UNE MENACE POUR LES MOLLUSQUES

Sur les plages qui connaissent des records de tourisme, plus de monde peut impliquer un déclin des coquillages. « Ce n’est pas tant la collecte individuelle que les nombreuses ramifications du tourisme de masse », explique le paléobiologiste Michal Kowalewski du musée d’histoire naturelle de Floride. « Le tourisme de masse implique davantage de bateaux, d’entretien des plages, de machines, et tout cela contribue à transformer les rivages. »

Comme les banlieusards obnubilés par leurs pelouses vertes et bien taillées, de nombreux amateurs de plages préfèrent un sable impeccablement entretenu. Mais qui dit plages soignées, dit souvent utilisation de machines lourdes qui ratissent le sable à l’aide de dents pointues. En éliminant le plastique, les mégots de cigarettes et autres détritus humains, ces machines ramassent également la vie marine, les coquillages et le bois flotté.

La Floride limite le nettoyage mécanisé des plages pendant la saison de nidification des tortues de mer, qui sont menacées et en voie de disparition. Cependant, les mollusques marins et autres invertébrés n’attirent pas autant l’attention, ni le financement de recherche, que les animaux tels que les tortues. Les écologistes ont constaté que la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, la jauge officielle du déclin actuel stupéfiant des animaux dans le monde, sous-estime fortement la perte des invertébrés, qui représentent toutefois environ 97 % de toutes les créatures qu'abrite notre planète.

Le fait que la recherche soit davantage financée lorsqu’il s’agit d’espèces importantes commercialement implique que ce sont les mollusques que nous consommons que la communauté scientifique connaît le mieux. Busycotypus canaliculatus et Busycon carica, autrefois omniprésents sur les plages de la côte est américaine, sont devenus un commerce de plusieurs millions d’euros si rapidement que la réglementation ne parvenait pas à suivre. Les chercheurs ont constaté que les femelles Busycotypus canaliculatus sont récoltées avant même qu’elles n’aient la possibilité de se reproduire.

Il en va de même pour Triplofusus giganteus, qui construit les plus grands coquillages de l’hémisphère nord : ils peuvent mesurer jusqu’à 60 centimètres de long. Leur taille marquante a poussé les législateurs de Floride à en faire le coquillage de l’État en 1969. Pourtant, les tailles autrefois documentées sur les photos historiques des plages ne sont aujourd’hui plus observées. Des chercheurs ont découvert qu’un siècle de récolte non réglementée les a mis en danger d’extinction.

Plus au sud, le strombe géant, qui construit des coquilles roses et brillantes, évoque tellement l’archipel des Keys en Floride que les personnes qui y naissent sont appelées conchs, soit strombes en anglais. Mais la population de strombes géants s’est effondrée au milieu du 20e siècle et ne s’est jamais reconstituée, et ce malgré l’interdiction de sa pêche commerciale en Floride depuis 1975, et de toute récolte depuis 1986. Leur disparition s’est maintenant étendue aux Bahamas et aux Caraïbes. Les chercheurs préviennent que les strombes autrefois très nombreux des Bahamas, territoires qui exportent une grande partie de la chair de l’animal consommée aux États-Unis, sont désormais passés en dessous du nombre minimum d’individus nécessaires à leur reproduction.