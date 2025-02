L’hiver, la pollution intérieure est plus importante. Voici comment minimiser les risques

Les poêles à bois et les cheminées utilisées pour chauffer les maisons figurent parmi les principaux coupables. Les cheminées au propane génèrent également des PM2,5 mais en plus faibles quantités, car davantage de particules brûlent avec le gaz.

Bien entendu, les émissions de ces appareils s’évacuent vers l’extérieur, mais certaines particules demeurent néanmoins dans la pièce. De plus, dans les maisons anciennes où l’air circule régulièrement à travers des fissures, des joints et autour des fenêtres et des portes, « certaines des particules qui sont évacuées à l’extérieur peuvent revenir à l’intérieur », explique Nicholas Nassikas.

Même les bougies émettent des polluants dus à la combustion. Une étude réalisée en hiver sur plusieurs dizaines de foyers danois montre que le fait de faire brûler une bougie plusieurs heures par jour était responsable pour près de 60 % de l’exposition aux particules au sein de ces habitations.

LA CUISINE EST UNE SOURCE MAJEURE DE POLLUTION PARTICULAIRE

Pour la plupart, nous faisons surtout brûler des choses dans la cuisine, et pas uniquement quand nous laissons le pain trop longtemps dans le grille-pain. Tous les types de cuissons impliquent une chaleur qui génère une grande quantité de polluants intérieurs. Les poêles à gaz sont particulièrement problématiques, car ils libèrent du dioxyde d’azote et du formaldéhyde qui affectent les voies respiratoires. Près de 13 % des cas d’asthme infantile aux États-Unis ont été associés à la présence de poêles à gaz ; dans certaines États comme l’Illinois et la Californie, ce taux grimpe à près de 20 %.

Les poêles électriques ne sont pas non plus exempts de reproches. Si vous sentez une odeur de brûlé lorsque vous en allumez un, « c’est la crasse qui s’est accumulée et qui s’aérosolise lorsqu’on la chauffe à haute température [et qui rejette des particules] », indique Nicholas Nassikas.

L’autre facteur est ce que vous préparez pour le dîner. Ragoûts, gratins, poulet frit et autres plats riches en graisses peuvent vous réchauffer lors d’une froide soirée d’hiver, mais ils génèrent également de nombreuses PM2,5. Le fait de faire frire des aliments sur la cuisinière est ce qui pollue le plus, mais la cuisson au four comporte des risques également.

« Si vous faites chauffer des lasagnes, cela génère beaucoup de particules à cause de la température élevée et de l’action de percolation, et celles-ci ne restent pas enfermées dans le four », explique William Nazaroff, expert en génie de l’environnement à l’Université de Berkeley, en Californie.

D’après une étude publiée dans la revue Building and Environment, toutes les particules atteignent leur pic de concentration peu de temps après la cuisson, mais il est arrivé que l’on en retrouve certaines dans l’air de cuisines et de salons jusqu’à dix heures plus tard.

VENTILEZ ET FILTREZ, MAIS TÂCHEZ AUSSI DE GÉNÉRER MOINS DE POLLUTION

À l’inverse de la pollution extérieure, qui est plus difficile à contrôler soi-même, l’on peut à tout le moins réduire la quantité à laquelle on s’expose à l’intérieur. Lorsque vous cuisinez, allumez la hotte et placez vos ustensiles de cuissons sur le foyer arrière de la cuisinière, cela permettra au conduit d’aspirer davantage de particules. S’il ne fait pas trop froid dehors, ouvrez une fenêtre à proximité.

Le fait d’éviter l’eau du robinet (même filtrée) peut réduire le risque que présentent les humidificateurs à ultrasons. Autre option : optez pour un humidificateur thermique à l’ancienne, qui piège les minéraux à l’intérieur de l’appareil. Et quand vous nettoyez un humidificateur, quel qu’en soit le type, n’utilisez jamais de produits chimiques, car ceux-ci laissent des résidus qui augmentent la pollution de l’air ; rincez-le simplement avec de l’eau et laissez sécher à l’air libre.

Faites en sorte d’entretenir tous les chauffages à bois, cheminées et poêles à gaz conformément aux recommandations du fabricant ainsi que les systèmes de ventilation mécaniques utilisés dans les habitations plus récentes et plus étanches pour renouveler l’air.

Les purificateurs d’air autonomes peuvent retirer de nombreux polluants. Ils sont le plus efficaces lorsqu’on les place près des principales sources de combustion d’une habitation. D’après l’étude parue dans la revue Building and Environment, lorsque l’on en place un près de la cuisine plutôt que dans la pièce à vivre ou dans la chambre, l’on constate une bien moindre présence de PM2,5 dans la maison.

William Nazaroff recommande de fabriquer son propre appareil, une boîte Corsi-Rosenthal, qui permet un taux de filtration extrêmement élevé. Commencez avec un ventilateur de boîte de 50 centimètres et quatre filtres MERV 13 de 50 centimètres par 50. Collez les filtres ensemble de sorte à former les faces d’un cube (en veillant à ce que les flèches des filtres pointent vers l’intérieur). Découpez deux morceaux de carton (utilisez celui dans lequel le ventilateur se trouvait) de la taille des ouvertures ; collez-en un solidement pour créer le fond du cube. Puis collez le ventilateur en haut de sorte qu’il souffle vers le haut en prenant soin de sceller tous les bords et les coins (mais assurez-vous que la prise reste à l’extérieur). Enfin, découpez, en creux, un cercle de 40 centimètres de diamètre environ dans le second morceau de carton et collez-le morceau de carton évidé de sorte que ses angles soient congruents aux coins au-dessus du ventilateur. Laissez le ventilateur en place sur le dessus quand vous le branchez.

Cependant, il y a mieux encore que de ventiler et de filtrer : empêcher purement et simplement les toxines de se former. Quand des appareils fonctionnant au bois ou au gaz tombent en panne, remplacez-les par des versions électriques. Et faites de votre mieux pour limiter les autres sources générant des particules indésirables chez vous.