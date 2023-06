Rome n'a pas été construite pour résister au climat actuel. Peut-elle encore être sauvée ?

Aldo Fiori, ingénieur hydraulique à l’université Roma Tre et grand spécialiste du système hydraulique de Rome, a modélisé les prochaines crues du Tibre à partir des crues les plus récentes, en simulant leur expansion et leur profondeur sur la base de périodes de retour différentes. Pour chaque scénario, le Panthéon finit rempli d’au moins deux mètres d’eau et l’ensemble du centre historique est gravement endommagé.

« Le Tibre a toujours débordé, la première inondation enregistrée remontant au cinquième siècle avant J.-C. Mais ce qui augmente vraiment l’impact durable de ces événements, c’est la quantité de sols imperméables sur le chemin de l’eau », explique Fiori, tout en montrant des simulations 3D d’inondations apocalyptiques, belles et bien fondées sur des scénarios réalistes. L’inondation de 1598, la plus dévastatrice jamais enregistrée à Rome, a tué environ 3 000 personnes, soit environ 3 % de la population de la ville à l’époque.

Des solutions radicales ont été envisagées par le passé. La grande inondation de décembre 1870, survenue quelques mois seulement après la prise de Rome par l’armée italienne et la dissolution des États pontificaux, avait incité Giuseppe Garibaldi, le héros de l’unification de l’Italie, à présenter un projet incroyablement ambitieux visant à détourner le Tibre pour protéger à jamais Rome des inondations et de la malaria.

« Rétrospectivement, ce plan était très intelligent » explique Fiori, qui rappelle que la ville de Valence, en Espagne, a détourné le fleuve Turia dans les années 1960 après une terrible inondation. « Mais une analyse coût-bénéfice a poussé les décisionnaires de l’époque à opter pour l’élévation des digues, ce qui n’était qu’une solution partielle pour contenir le fleuve. »

Aujourd’hui, agir sur la perméabilité du sol est presque l’unique moyen de réduire les risques et de limiter les dommages. « Les règles d’artificialisation des sols imposent le principe d' "invariance hydraulique” : pour chaque centimètre carré de sol imperméabilisé, une quantité égale de sols perméables doit être créée. Toutefois, ce concept est lacunaire car il ne résout pas le problème hydrologique, à savoir ce qu'il se passe sous terre en termes de distribution de l’eau », souligne Fiori.

Les bassins d’infiltration, les jardins pluviaux et autres solutions naturelles qui recueillent de grandes quantités d’eau et les laissent s’infiltrer lentement dans le sol constituent des solutions innovantes pouvant atténuer les risques dans les zones urbaines sujettes aux inondations, comme Rome. Toutefois, Fiori rappelle qu’elles « ne sont pas forcément bénéfiques si elles ne sont pas construites selon une vision d’ensemble et qu’elles peuvent même être contre-productives dans certains cas. Pour que les mécanismes d’infiltration fonctionnent correctement, il faut suivre un plan global soigneusement coordonné. On ne peut pas se contenter de progresser à tâtons. Dans le cas de Rome, l'idée d'un plan global n’est pas qu'une formule inspirante qui serait vide de sens, mais une solution concrète menant à des actions efficaces. »

UN PLAN GLOBAL POUR ROME

La personne chargée de concevoir ce plan global pour Rome est Edoardo Zanchini. Architecte et écologiste de longue date, il a été nommé directeur du tout nouveau Bureau du climat de la ville en 2022. En 2021, le conseil municipal de Rome a voté un plan visant à réduire de 51 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Le Bureau du climat a pour projet de présenter une stratégie d’adaptation d’ici à l’automne prochain.

À quoi ressemblera le nouveau plan ? « Il n’aura rien à voir avec ce qui a été fait au niveau national », explique Zanchini. « Il n’y a pas si longtemps, le ministère de l’Environnement et d’autres départements ont produit de longs et nombreux ouvrages et documents de recherche intéressants, mais qui ne proposaient aucune solution concrète aux problèmes mentionnés. J'ai une approche inverse. Mon bureau cherche à identifier les priorités et à élaborer des mesures efficaces pour les problèmes locaux, qui peuvent être radicalement différents d’un quartier à l’autre de la ville. »

Les trois priorités fixées par Zanchini sont les suivantes : empêcher que Rome ne manque d’eau, atténuer les risques de grosses inondations et mettre en place des mesures d’urgence pour contrer les effets des vagues de chaleur estivales meurtrières, qui touchent particulièrement les personnes âgées et les personnes à faible revenu.

Rome est de plus en plus parsemée d’îlots de chaleur urbains, où la mortalité des personnes âgées de plus de 65 ans est deux fois plus élevée que dans les zones vertes. Selon les chercheurs, augmenter la couverture arborée et investir dans des infrastructures urbaines vertes pourraient réduire la mortalité de 200 unités par an.

Élaborer un plan pour préserver Rome et ses plus de 2 800 ans d’histoire pourrait sembler intimidant pour Zanchini. Mais il reste optimiste.

« Si l’on adopte une approche pragmatique, on peut faire beaucoup de choses, dit-il, à commencer par réparer notre système d’aqueducs qui fuit et planter de grands arbres dans les zones les plus cimentées pour apporter un soulagement immédiat aux personnes qui y vivent. »