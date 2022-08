Mars : deux hélicoptères rejoignent la mission du rover Perseverance

Le 2 août, Perseverance a foré un deuxième échantillon de la même roche. Dans le cadre d’une stratégie visant à maximiser les chances de ramener des matériaux pertinents sur Terre, le rover a prélevé des carottes par paires. Plus tard dans l’année, il déposera une réserve contenant la moitié de ces échantillons, ce qui permettra de les protéger si jamais quelque chose tournait mal avec le rover. Les scientifiques décideront bientôt quels échantillons seront déposés à la surface de la planète, et lesquels resteront dans le rover.

« C’est une question que l’on doit approfondir avec toute l’équipe et avec la communauté scientifique. Nous solliciterons des avis », annonce la scientifique.

DE NOUVEAUX « MARSCOPTÈRES » ARRIVENT

Pourtant, ramener volontairement des morceaux de Mars sur Terre n’est pas chose aisée. Même si les échantillons collectés par Perseverance ne sont pas bien gros, toute une séquence coordonnée d’engins spatiaux, qui commencera avec le rover et s’achèvera avec un équipement de la taille d’un ballon de basket qui descendra dans l’atmosphère terrestre, sera nécessaire pour leur permettre de quitter la planète rouge pour nous rejoindre.

À l’origine, les deux agences spatiales avaient prévu d’envoyer un rover de l’ESA pour récupérer la trentaine d’échantillons que Perseverance finira par recueillir. Ce rover était ensuite censé les transporter vers l’atterrisseur Sample Retrieval Lander (SRL), où ils allaient être déposés dans le conteneur du Mars Ascent Vehicle (MAV), une fusée qui devait ensuite les ramener sur une orbite martienne, afin de rejoindre l’orbiteur Earth Return Orbiter (ERO) de l’ESA. Cet engin spatial devait enfin revenir sur Terre et déposer la capsule contenant les échantillons à l’horizon 2033.

Cependant, comme tous les rovers, le rover de récupération était à la fois risqué et coûteux. L’équipe s’est donc tournée vers des hélicoptères, plus agiles et légers, qui pourraient ramener les échantillons jusqu’au SRL.

À l’heure actuelle, l’espérance de vie estimée du rover Perseverance est suffisamment longue pour que le rover puisse transférer lui-même son chargement au SRL. Toutefois, si Perseverance risquait de lâcher plus tôt que prévu, cela ne l’empêcherait pas de déposer ses échantillons sur la surface de la planète. C’est alors que les hélicoptères pourraient se mettre au travail, et faire leurs allers-retours afin de récupérer les tubes d’échantillons et les ramener jusqu’au SRL.

On ne sait pas encore combien d’argent cette nouvelle organisation permettra d’économiser, mais il est indéniable qu’il sera moins cher d’envoyer un seul atterrisseur plutôt que deux. Quoi qu’il en soit, l’élimination du rover en faveur de ces « marscoptères » n’aurait pas été possible sans les aventures fructueuses d’Ingenuity.

À l’origine, l’hélicoptère de 1,8 kg a été conçu comme une démonstration : un test pour savoir s’il serait intéressant ou non d’exploiter des engins aériens sur Mars. Pour atteindre son objectif, Ingenuity n’a dû effectuer que trois vols d’essai, une série de sauts de plus en plus longs qui ont abouti à une escapade de 80 secondes.

Cependant, depuis son premier vol en avril 2021, Ingenuity a passé plus de 55 minutes dans les airs. Il a effectué vingt-neuf vols, parcouru plus de 6 km, capturé quelques photographies et aidé l’équipe du JPL à diriger Perseverance sur des terrains difficiles. Conçu pour fonctionner au printemps, avec les batteries et l’isolation nécessaires pour cette saison, Ingenuity est immobilisé depuis la mi-juin en raison du rude hiver martien, mais l’équipe espère que l’hélicoptère s’en sortira et pourra recommencer à voler dans les deux prochains mois.

« Nous avons construit cet engin pour qu’il survive un mois. Et il a survécu pendant un an et demi, c’est remarquable », se réjouit Teddy Tzanetos, le chef de l’équipe Ingenuity. « Lorsque la question "Pouvons-nous gérer le retour des échantillons avec des hélicoptères ?" Nous avons pu répondre que oui, nous le pouvons. »

« Nous aurons une petite flotte d’engins aériens sur Mars » et, selon lui, cette mission ne sera pas de tout repos.